Провидица предупредила Украину об опасности на Пасху и не только: какие даты и города

Самые опасные для Украины даты в апреле, когда Россия будет устраивать обстрелы, назвала экстрасенс Мария Тихая.

Об этом она рассказала в интервью "УНИАН".

Так, Тихая прогнозирует, что самыми опасными в апреле будут дни, когда украинцы будут готовиться и праздновать Пасху.

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"Стоит опасаться выходных, на которые приходится Пасха (12-13 апреля). Также ситуация будет сложной 16, 18, 19, 23, 25, 27 числа. В эти дни могут быть обстрелы возле разных церквей и храмов. Потому что сейчас мы "выселяем "УПЦ МП", — предвещает экстрасенс.

Она уточнила, что угроза вражеских обстрелов нависла над Краматорском, Никополем, Запорожьем, Днепром, Харьковом, Одессой, Полтавой, Ивано-Франковском, Львовом, Киевом и Хмельницким.

Тихая отметила, что также очень "фонит" Мелитополь. Провидица не понимает почему, ведь город находится в российской оккупации.

Напомним, астролог Влад Росс прогнозирует "катастрофический период" для Украины в апреле, однако предвещает и первые звоночки победы в войне.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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