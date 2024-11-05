Проводница в Высшие измерения назвала, как карма накажет Россию из-за войны против Украины: "Черные времена"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Проводница в Высшие измерения Айа считает, что с апреля 2025 года Россию ждет трансформация и "черные времена".

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Айа отметила, что из-за войны войны против Украины Россию ждет наказание.

"2025 год, четвертый месяц. Все будет прямо черное, Россия будет входить в какие-то серьезные трансформации, которые продлятся очень много лет. Разрушение, разделение — это все, что ждет Россию. То есть это однозначно — карма", — сказала проводница в Высшие измерения Айа.

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