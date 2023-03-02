Провокации в марте и "хитрые шаги в Крыму": таролог предвидела, когда закончится война

Таролог Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Об этом она сказала на ютуб-канале PeopleLife

"Я не уверена, что будут массированы обстрелы. Но, к сожалению, все время достается пограничным территориям — Сумская, Харьковская области. С 1 по 10 марта россияне планируют провокацию, но наши воины будут предотвращать их. Враг имеет цель вновь создать нам проблемы с энергетикой. Из хорошего — усиленная работа ПВО. Враг уже не хочет просто запускать ракеты, чтобы их сбивали. Они хотят точно попадать. Но им это сделать все труднее", — считает Елена Бюн.

Таролог заявила, что существует большая вероятность, что через 6 месяцев Украине удастся вернуть все свои территории. В частности, мы можем увидеть неожиданный хитрый шаг со стороны ВСУ в Крыму.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что Россию будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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