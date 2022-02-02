Прямое движение Меркурия 2022: чем оно отличается от ретроградного и что нужно делать

Прямое движение Меркурия 2022: чем оно отличается от ретроградного и что нужно делать

Прямое движение Меркурия - это самое длинный период этой планеты каждый год.

4 февраля 2022 года Меркурий перестанет быть ретроградным и вернется к прямому или, как его еще называют, директному движению. В этом материале расскажем, чем оно отличается от ретроградного и что астрологи советуют делать в этот период.

Ретроградность планет: что это

Любая планета нашей Солнечной системы может быть ретроградной. И в этот период ее действие на жизнь людей кардинально меняется на диаметрально противоположное.

Ретроградное движение планет — это явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто она начинает двигаться вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли для условного наблюдателя кажется, что планета пошла обратно — создается оптическая иллюзия.

Меркурий: директный и ретроградный

У каждого небесного тела существует два вида движения: ретроградное и директное. Последнее — это привычный ход небесных тел по своей траектории.

Ретроградный Меркурий случается три раза или четыре в году и длится около 20 дней. В это время землян ожидает некоторое замедление всех процессов, за которые отвечает планета - коммуникации, поездки, деловые встречи, работа з техникой.

Прямой или директный Меркурий - это основная фаза планеты и астрологи считают, что все, касающееся Меркурия, должно быть в порядке. Это самая длинная по времени фаза планеты. Если наблюдать движение Меркурия, то видно, что 80 дней он идет прямым ходом, а потом вдруг начинает двигаться в обратную сторону.

Периоды ретроградного Меркурия в 2022 году: точные даты

14 января – 3 февраля;

10 мая – 2 июня;

9 сентября – 2 октября;

29 декабря – 18 января уже 2023 года.

Меркурий: сфера опеки планеты

журналистика;

новости;

справочная служба;

почта;

такси;

короткие поездки;

прогулки пешком.

Директный Меркурий 2022: что нужно делать

делать значимые покупки;

заключать контракты;

назначать важные встречи;

тратить деньги;

приобретать технику.

Особенно хорошим период директного Меркурия будет для Близнецов и Дев.

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