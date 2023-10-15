Путин берёт пример с Гитлера и проводит магические ритуалы: украинская ведьма раскрыла секреты диктатора

Президент России Владимир Путин подражает еще одному кровавому диктатору Адольфу Гитлеру и обращается к магическим ритуалам.

Об этом рассказала украинская ведьма Мария Тихая, пишет Telegraf.

Так, по ее словам, о том, что Путин действительно верит в магию, в частности чисел, свидетельствуют даты, которые он выбирает для обстрела.

"У Гитлера в свое время были свои маги ("Аненербе"). Путин "косит" под Гитлера, у него есть свои шаманы и маги, и ритуалы он тоже проводит. Если посмотреть, какую церковь он сделал – церковь войны – это церковь дьявола. Смерть и дьявол – они другие, и как высшие силы – они всегда справедливы. И высшим силам все равно, сколько ты денег даешь и какие приношения преподносишь – они смотрят на суть дела, на внутреннее существо человека", — говорит ведьма.

Мария Тиха также добавила, что пока не видит смерти Владимира Путина в ближайшее время.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, Мария Тиха, предсказавшая смерть Пригожина, рассказала, как умрет Путин.

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