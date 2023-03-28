Астролог назвала три украинских города, которые будут больше всего страдать от ракетных ударов в апреле

Российские войска в апреле будут истощать ракетными ударами три украинских города.

Астролог Яна Тимощук заявила, что апрель будет тяжелым – российский диктатор Владимир Путин "готовит новую войну, а именно – на истощение".

Об этом она рассказала на своем Ютуб-канале.

Также, по ее прогнозами, российские войска будут истощать ракетными ударами три украинских города. Это – Запорожье, Харьков, Днепр.

"Готовится новая война Владимира Путина. Война будет идти на истощение. Это новый этап. Могут увеличиться новые ракетные удары в трех городах: Запорожье, Харьков, Днепр. Будьте бдительны и аккуратны, особенно те, кто находится на этих территориях", — сказала астролог.

Также она предполагает, что в апреле будет много потерь с двух сторон, но украинским силам удастся уничтожить военную базу и технику противника.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, полуфиналист "Битвы экстрасенсов" и таролог Роман Шептицкий прогнозирует, что эта неделя для украинцев будет тяжелой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.