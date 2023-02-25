"Путин отречется от власти": астролог спрогнозировал, когда закончится война

По прогнозу астролога, в 2023 году Украина еще не сможет вернуть себе все оккупированные территории.

Война в Украине не может быть завершена, пока существует ДНР — такой прогноз сделал астролог Алексей Кириченко.

Об этом астролог рассказал на своем YouTube-канале.

"На карте "ДНР", созданной 7 апреля 2014 года, есть такая фигура планет, которая означает войну. И пока существует "ДНР", существует и война", — сказал Кириченко.

"В карте "ДНР" такая картина – бог войны Марс в оппозиции к Урану – это в конфликтном аспекте война, революции. Плутон означает массовые смерти и убийства в напряженных аспектах. Юпитер в Раке – народ выражает свои соболезнования страдающему населению востока Украины", – рассказал астролог.

Он отметил, что когда были основаны "ЛНР" и "ДНР", было затмение в апреле. И похожее затмение в Весах будет осенью 2023 года.

"По моим прогнозам, в это время Путин отречется от власти. Крым, "ЛНР" и "ДНР" вернутся в состав Украины в начале 2024 года", — прогнозирует Кириченко.

Напомним, по прогнозу астролога Влада Росса, уже в марте-апреле 2023 года Россию будет ждать полное поражение, а в июне Украина может вернуть контроль над Крымом.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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