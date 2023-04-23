Путин возит по миру свой портрет: таролог ответила, что действительно со здоровьем диктатора

Путешествия главы Кремля на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей все еще обсуждаются в СМИ. Журналисты выяснили, что визит был, во-первых, раньше момента выхода в эфир (да и президент РФ Владимир Путин сам себя похитил), также он побывал в 150 км от фронта. Поэтому много идет разговоров, что это был двойник.

Что об этом говорят карты, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

"Там однозначно был двойник. Настоящему диктатору не по силам будет и на фронте, и где-нибудь. Он действительно возит свой портрет, но не имеет сил. Это было для того, чтобы каким-то образом показать свою смелость. Это для поднятия своего рейтинга”, — сказала таролог.

Относительно здоровья Путина и насколько критические для него прогнозы, Хомутовская видит, что состояние здоровья диктатора сейчас "чуть лучше, чем было".

"Но о стабильном состоянии здоровья не может идти речь. Потому что это человек, который без конца лечат. Это больной человек. Хорошая новость для Украины — его состояние очень стремительно ухудшается", — говорит она.

Также таролог Людмила Хомутовская дала прогноз, что ждет после войны президента Украины и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.