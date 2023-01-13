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Пятница, 13-го 2023: что можно и что категорически нельзя делать, суеверия

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
2 мин
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Пятница, 13-го 2023: что можно и что категорически нельзя делать, суеверия

Фото: ТСН.ua

Пятницу, 13-го еще называют днем неприятностей.

Пятницу,13-го называют популярной благодаря распространенным суевериям и мифам. Мол, в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям.

История пятницы, 13-го

В медицине это рассматривается как фобия, а психологи и психотерапевты называют это «параскаведекатриафобией» — боязнью пятницы, 13-го.

Популярным объяснением истории пятницы, 13-го, распространённым в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров. Мол, именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая всё его верховное руководство и казнить. По предании, они прокляли короля.

Во второй половине XX века популяризации термина «Пятница, 13-е» послужила также серия фильмов «Пятница, 13-е», первый из которых был снят в 1980 году.

Пятница, 13-е: что нельзя делать

  • экспериментировать со здоровьем;
  • быть крайне осторожными со спортивными занятиями и поднятием тяжестей;
  • переусердствовать с приемом жидкости;
  • планировать будущее;
  • рассказывать о снах;
  • устраиваться на работу;
  • вспоминать нечисть и демонов;
  • ходить в баню;
  • ссориться;
  • совершать необдуманные поступки;
  • проходить под стремянками.

Пятница, 13-го: что можно делать:

  • мыслите позитивно;
  • загадайте желание для себя и близких.

Пятница, 13-го: суеверия и приметы

  • Растения не будут расти и плодоносить.
  • Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - ожидают неприятности в пути.
  • Дать денег в долг в этот день значит спугнуть денежную удачу.
  • Нельзя в этот мистический день думать ни о чем дурном, стоя перед зеркалом.
  • В этот день нельзя веселиться, иначе может приключиться несчастье.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие предрассудки существую о пятнице, 13-го и нужно ли бояться

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
376
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