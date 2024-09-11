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Пятница, 13 сентября 2024 года: что категорически запрещено делать

Пятница, 13 сентября 2024 года: что категорически запрещено делать

Несмотря на то, что многие предрассудки не имеют научного обоснования, люди часто придерживаются их во избежание непредвиденных событий и сохранить спокойствие. / Фото: ТСН.ua

Пятница, 13-е, часто вызывает особую осторожность, ведь многие верят, что в этот день активизируются отрицательные энергии.

В пятницу, 13-е, 2023 года, из-за предрассудков и примет, существует несколько действий, которые категорически запрещено предпринимать, согласно народным верованиям:

  1. Не стоит начинать новые проекты: считается, что новые дела, начатые в этот день, могут быть неудачными.
  2. Не принимать важные решения: подписание соглашений, начало больших изменений или принятие серьезных решений в этот день может привести к неблагоприятным последствиям.
  3. Не стоит путешествовать: в этот день рекомендуется избегать дальних поездок, особенно на самолете или на корабле.
  4. Не проходить под стремянками: это традиционное суеверное предупреждение, а в пятницу, 13-го, оно считается особенно неудачным.
  5. Избегать рискованных действий: считается, что опасные действия, например экстремальный спорт или даже простые бытовые риски, могут привести к несчастным случаям.
  6. Не стоит заниматься финансовыми делами: какие-либо операции с крупными денежными суммами могут принести потери.
  7. Не стоит дарить или принимать подарки из числа 13: это число считается несчастливым, особенно в этот день.
  8. Избегать разбивки зеркал: разбиение зеркала в пятницу, 13-го, может считаться предвестником долгого периода неудач.
  9. Не оставлять вещи на перекрестке: предрассудки свидетельствуют, что на перекрестке могут собраться отрицательные силы.
  10. Не стоит конфликтовать или ссориться: считается, что конфликты, начавшиеся в этот день, могут затянуться или привести к серьезным последствиям.

Хотя многие из этих ограничений базируются на предрассудках, для некоторых людей они помогают оставаться осторожными и избегать неприятностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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