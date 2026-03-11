ТСН в социальных сетях

Астрология
132
2 мин

Пятница, 13-е: что можно делать в этот день, а что категорически запрещено — приметы и советы

Пятница, 13-е, издавна считается одним из самых мистических дней года. И хотя многие люди относятся к этой дате скептически, вокруг нее существует немало примет и предостережений, которых придерживались еще наши предки.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Пятница, 13

Пятница, 13-е / © ТСН.ua

Рассказываем, что, по народным приметам и поверьям, можно делать в пятницу, 13-го, а от каких дел лучше отказаться.

Что можно делать в пятницу, 13-го

Несмотря на жуткую репутацию этой даты, многие эзотерические традиции считают ее днем сильной энергии, которую можно использовать для внутренних изменений.

  • Завершать старые дела
    Этот день хорошо подходит для подведения итогов, завершения проектов или избавления от того, что давно утратило смысл.

  • Прислушиваться к интуиции
    Считается, что в этот день люди более чувствительны к знакам и внутренним ощущениям.

  • Избавляться от лишнего
    Уборка, расхламление дома или символическое прощание со старыми вещами могут помочь освободить пространство для нового.

  • Проводить время наедине с собой
    День благоприятен для спокойных размышлений, планирования будущего и восстановления сил.

Что категорически не стоит делать в этот день

Согласно приметам, некоторые действия в пятницу, 13-го, могут притянуть неудачи.

  • Начинать важные дела
    Наши предки верили, что новые проекты или крупные решения, принятые в этот день, могут быть неудачными.

  • Одалживать или брать деньги
    Считается, что финансовые операции в пятницу, 13-го, могут привести к потерям.

  • Ссориться или выяснять отношения
    Конфликты в этот день могут затянуться надолго.

  • Спешить с решениями
    Чрезмерная импульсивность может привести к ошибкам.

Действительно ли стоит бояться пятницы, 13-го

Психологи объясняют, что страх перед этой датой часто связан с внушением. Когда человек ожидает неприятностей, он больше обращает внимание на негативные события.

На самом деле никаких доказательств того, что в пятницу, 13-го, происходит больше несчастий, чем в любой другой день, нет.

Пятница, 13-е, может быть как обычным днем, так и поводом немного замедлиться, прислушаться к себе и пересмотреть свои планы. Главное — не поддаваться страхам и помнить, что наше отношение к событиям часто влияет на то, как они развиваются.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

132
