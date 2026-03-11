Пятница, 13-е / © ТСН.ua

Рассказываем, что, по народным приметам и поверьям, можно делать в пятницу, 13-го, а от каких дел лучше отказаться.

Что можно делать в пятницу, 13-го

Несмотря на жуткую репутацию этой даты, многие эзотерические традиции считают ее днем сильной энергии, которую можно использовать для внутренних изменений.

Завершать старые дела

Этот день хорошо подходит для подведения итогов, завершения проектов или избавления от того, что давно утратило смысл.

Прислушиваться к интуиции

Считается, что в этот день люди более чувствительны к знакам и внутренним ощущениям.

Избавляться от лишнего

Уборка, расхламление дома или символическое прощание со старыми вещами могут помочь освободить пространство для нового.

Проводить время наедине с собой

День благоприятен для спокойных размышлений, планирования будущего и восстановления сил.

Что категорически не стоит делать в этот день

Согласно приметам, некоторые действия в пятницу, 13-го, могут притянуть неудачи.

Начинать важные дела

Наши предки верили, что новые проекты или крупные решения, принятые в этот день, могут быть неудачными.

Одалживать или брать деньги

Считается, что финансовые операции в пятницу, 13-го, могут привести к потерям.

Ссориться или выяснять отношения

Конфликты в этот день могут затянуться надолго.

Спешить с решениями

Чрезмерная импульсивность может привести к ошибкам.

Действительно ли стоит бояться пятницы, 13-го

Психологи объясняют, что страх перед этой датой часто связан с внушением. Когда человек ожидает неприятностей, он больше обращает внимание на негативные события.

На самом деле никаких доказательств того, что в пятницу, 13-го, происходит больше несчастий, чем в любой другой день, нет.

Пятница, 13-е, может быть как обычным днем, так и поводом немного замедлиться, прислушаться к себе и пересмотреть свои планы. Главное — не поддаваться страхам и помнить, что наше отношение к событиям часто влияет на то, как они развиваются.

