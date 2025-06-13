Пятница, 13 июня 2025 года: что категорически запрещено делать

Пятница, 13-е / © ТСН

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В западном мире пятница, 13-е — один из самых мистически негативных дней в календаре. Комбинация пятницы (традиционно неудачного дня) и числа 13 (что считается зловещим) вызывает тревогу, а иногда даже фобию.

Действительно ли день несчастлив?

Нет, нет ни одного статистического доказательства, что в пятницу 13-го случается больше несчастий.

Пятница, 13-е — день, окутанный легендами, страхами и предрассудками. В западной культуре эта дата считается одной из самых плохих. Даже те, кто обычно не верит в приметы, часто становятся более осторожными. Что же считается категорически запрещенным в этот день?

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Не начинайте ничего нового. Отложите запуск проектов, смену работы, открытие бизнеса или даже новые знакомства. Считается, что любой старт в пятницу 13-го будет иметь неудачное продолжение.

Не подписывайте важные документы. Суеверные деловые люди избегают переговоров и контрактов именно в этот день — мол, сделка обернется убытками.

Не путешествуйте. Хотя самолеты не падают чаще, а водители не становятся хуже, многим просто спокойнее оставаться дома. Особенно если черная кошка еще и перейдет дорогу.

Никаких свадеб и празднований. В некоторых европейских странах свадьба в пятницу 13 считается плохой приметой. Суеверие гласит: такой союз не будет счастлив.

Не лезьте под лестницу. Считается, что это приносит неудачу – символ нарушения порядка.

Не разбивайте зеркала. Известно поверье: семь лет несчастье гарантировано.

Не открывайте зонтик в помещении. В народном воображении это "открытие пути" для проблем.

Не рассыпайте соль. А если уж рассыпали – непременно бросьте щепотку за левое плечо. Так вы якобы "ослепите дьявола".

Не забывайте о своих оберегах. В день, когда негатив "гуляет" активнее, личные талисманы становятся особенно важными – так считают поклонники эзотерики.

Не говорите плохое о себе. Ни вслух, ни мысленно. По верованию, в пятницу 13-го слова вступают в силу — и могут стать самосовершаемым пророчеством.

Сосредоточьтесь на покое. Этот день – хороший повод для осознания, рефлексии и внутренней тишины. Даже если вы скептик, иногда лучше просто ничего не испортить, чем пытаться все успеть.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.