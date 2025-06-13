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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Пятница, 13 июня 2025 года: три ритуала для раскрытия женственности

В пятницу 13-го особенно мощно работают ритуалы, помогающие пробудить женственность, гармонию и внутреннюю силу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пятница, 13-е

Пятница, 13-е / © ТСН

Пятница, 13 июня 2025 года — это действительно пятница 13-го, день, который многие воспринимают как мистический или даже "несчастный", но в то же время он имеет и глубокое символическое значение для женственности. По эзотерическим традициям этот день символизирует сочетание Венеры (пятница) и лунного числа 13, которое связано с цикличностью, рождением и перерождением.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Значение этого дня для женственности

  • Венера, день пятницы — символ любви, красоты, чувственности, гармонии.

  • Число 13 — в лунном цикле женщины встречается 13 периодов в год; это символ циклов смерти/рождения, интуиции, женской силы

  • Вместе они образуют время для восстановления, творчества и почитания внутренней Богини.

3 ритуала для раскрытия женственности

1.

  • Выбери уютное место у себя дома.

  • Заранее запали несколько ароматических свечей или благовония – это создает атмосферу внутреннего успокоения и открытости.

  • Заваривай любимый чай, например с розой или жасмином — в процессе пей осознанно, прошепчи намерение:
    *«Распространить любовь к себе» или «Открыться творчеству» .

  • Медитируй в тишине, фокусируясь на теплых свечах и своих ощущениях.

2.

  • Начни день с зеркала — посмотри прямо в глаза.

  • Произноси уверенные аффирмации: «Я принимаю свою красоту», «Моя женственность — моя сила».

  • Также можно легко помассировать лицо, уделив внимание коже и губам – это практически и символически способствует связи с телом и душевностью.

3.

  • Слушай любимую музыку и позволь телу раскрыться — танец перед зеркалом или нежная растяжка помогут почувствовать себя.

  • Или возьми краски/карандаши/блокнот — создавай без самоцензуры: зарисовки, фразы, символы.

  • В завершение прогуляйся природой и подсчитай (или просто замечай) 13 вещей, которые тебя тронули: цветок, запах, звук – это практика осознанности и укоренения в женственности.

Рекомендации для практики:

  • Одевай что-то комфортное и мягкое, успокаивающее тело и душу.

  • Подготовь минимальный реквизит: свечи, чай, зеркало, что-то для рисования/движения.

  • Делай это ненапряженно — с любовью и терпением — именно так открывается настоящая женственность.

Итак, пятница, 13 июня 2025 — это не просто календарная дата, а соответствующее символическое время, чтобы почтить и открыть женскую силу через мягкие, интуитивные практики.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро Маг .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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