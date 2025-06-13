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Пятница, 13 июня 2025 года: три ритуала для раскрытия женственности
В пятницу 13-го особенно мощно работают ритуалы, помогающие пробудить женственность, гармонию и внутреннюю силу.
Пятница, 13 июня 2025 года — это действительно пятница 13-го, день, который многие воспринимают как мистический или даже "несчастный", но в то же время он имеет и глубокое символическое значение для женственности. По эзотерическим традициям этот день символизирует сочетание Венеры (пятница) и лунного числа 13, которое связано с цикличностью, рождением и перерождением.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Значение этого дня для женственности
Венера, день пятницы — символ любви, красоты, чувственности, гармонии.
Число 13 — в лунном цикле женщины встречается 13 периодов в год; это символ циклов смерти/рождения, интуиции, женской силы
Вместе они образуют время для восстановления, творчества и почитания внутренней Богини.
3 ритуала для раскрытия женственности
1.
Выбери уютное место у себя дома.
Заранее запали несколько ароматических свечей или благовония – это создает атмосферу внутреннего успокоения и открытости.
Заваривай любимый чай, например с розой или жасмином — в процессе пей осознанно, прошепчи намерение:
*«Распространить любовь к себе» или «Открыться творчеству» .
Медитируй в тишине, фокусируясь на теплых свечах и своих ощущениях.
2.
Начни день с зеркала — посмотри прямо в глаза.
Произноси уверенные аффирмации: «Я принимаю свою красоту», «Моя женственность — моя сила».
Также можно легко помассировать лицо, уделив внимание коже и губам – это практически и символически способствует связи с телом и душевностью.
3.
Слушай любимую музыку и позволь телу раскрыться — танец перед зеркалом или нежная растяжка помогут почувствовать себя.
Или возьми краски/карандаши/блокнот — создавай без самоцензуры: зарисовки, фразы, символы.
В завершение прогуляйся природой и подсчитай (или просто замечай) 13 вещей, которые тебя тронули: цветок, запах, звук – это практика осознанности и укоренения в женственности.
Рекомендации для практики:
Одевай что-то комфортное и мягкое, успокаивающее тело и душу.
Подготовь минимальный реквизит: свечи, чай, зеркало, что-то для рисования/движения.
Делай это ненапряженно — с любовью и терпением — именно так открывается настоящая женственность.
Итак, пятница, 13 июня 2025 — это не просто календарная дата, а соответствующее символическое время, чтобы почтить и открыть женскую силу через мягкие, интуитивные практики.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро Маг .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.