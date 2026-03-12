Пятница, 13 марта: почему эта дата считается самой мистической и чего от нее действительно ждать

Пятница, 13 марта / © ТСН

Страх перед этой датой настолько распространён, что имеет название — параскаведекатриафобия. Он возник из-за сочетания двух символов, которые в европейской традиции считались неблагоприятными: числа 13 и пятницы.

В христианской традиции число 13 связывают с Тайным ужином, когда за столом сидели 13 человек, а одним из них был Иуда, предавший Иисуса. Пятница считается днем распятия Христа.

Еще одно событие, усилившее мистическую репутацию этой даты, произошло 13 октября 1307 года, когда в пятницу французский король приказал арестовать рыцарей ордена тамплиеров.

Почему дата 13 марта привлекает еще больше внимания

В этом году пятница, 13 приходится на 13 марта, что создает своеобразное двойное число. Поэтому дата вызывает еще больше интереса у людей, интересующихся символами и мистикой.

Во многих традициях число 13 не обязательно означает неудачу. Напротив, его связывают с трансформацией, завершением старого цикла и началом нового этапа.

Например, в системе Таро 13-й аркан – Смерть – символизирует не буквальный конец, а глубокие изменения и переход к новому жизненному этапу.

Действительно ли в этот день случается больше несчастий

Несмотря на многочисленные легенды, исследования не доказывают, что пятница, 13 более опасна, чем любой другой день. Психологи объясняют страх эффектом ожидания: люди склонны замечать негативные события именно тогда, когда они совпадают с роковой датой.

Поэтому любые мелкие неприятности в пятницу, 13 запоминаются сильнее, чем в обычные дни.

Что советуют делать в пятницу, 13

В разных культурах по сей день относятся по-разному. Некоторые избегают важных решений, но другие наоборот считают, что это хороший момент для перемен и завершения старых дел.

Поэтому вместо страха психологи советуют воспринимать этот день как обычный и не поддаваться предрассудкам.

Несмотря на свою мистическую репутацию, пятница, 13 марта — это прежде всего дата, окутанная легендами, передающимися из поколения в поколение.

