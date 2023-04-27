Ракам следует приобретать лучшее, а Рыбам следует воспользоваться внутренней мудростью

Карты Таро позволяют лучше понять свою роль в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 апреля 2023 сообщает, что Стрельцы ожидают награду, а Водолиям стоит искать партнеров.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Следует взять перерыв. В отношениях следует отойти в сторону. А на работе возьмите отпуск.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка жезлов"

Остерегайтесь происков. В любви может быть больно. Что касается работы, то самое время обнаружить недуги.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

Ваш разум – самое главное ваше оружие. В любви следует действовать разумно. Что касается финансов, то вы получите их интеллект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Только вперед, к новым победам. В отношениях стоит добывать лучшего. Что касается движения по карьерной лестнице, то звезды вам помогут.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело. В любви вас могут ранить. Что касается средств, то следует соблюдать осторожность.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Действуйте сильно и порывисто. В отношениях стоит попробовать что-нибудь новое. Что касается работы, то здесь вас ожидают новые идеи.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Влюбленные"

Красивая карта для красивых людей. Наслаждайтесь отношениями в полной мере. На работе все должно сложиться гладко.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые свершения. В любви пришло время для чего-то нового. Что касается работы, то следует ожидать нового неожиданного.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за свою деятельность. В отношениях действуйте искренне. Что касается карьеры, то стоит ожидать доплат.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева жезлов"

Интеллект – это ваша основная сила. В любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице прислушайтесь к советам мудрых женщин.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Следует искать партнеров. В отношениях нужно налаживать доверие. Что касается финансов, то предлагайте новые идеи.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Верховная жрица"

Воспользуйтесь внутренней мудростью. В любви действуйте и прислушивайтесь к интуиции. В движении по карьерной лестнице доверяйте себе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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