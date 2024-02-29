Ракам будет тяжело, а у Львова впереди новые открытия: гороскоп по картам Таро на 29 февраля 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 февраля 2024 года рассказывает, что Скорпионов ожидают соблазна, а Девам будет больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 февраля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях научитесь доверять друг другу. На работе следует замедлиться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В любви спрячьте сердце. На работе нужно что-то нормировать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не устраивайте бесполезные ссоры. В отношениях не следует конфликтовать. В движении по карьерной лестнице нужно сделать перерыв.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет тяжело. В отношениях вам могут поступить больно. В рабочих моментах ожидайте новых вызовов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. Попытайтесь дать жажды в отношениях. На работе начните новый проект.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет так больно, что кажется, что у вас нет сил, чтобы подняться. Не позволяйте быть слабым или слабым. На работе лучше взять перерыв.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Проявляйте активность. В отношениях разрешите больше. На работе добавьте энергичность.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте много соблазнов. В любви решайте стоит ли поддаться соблазнам. На работе ждите проблем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях преодолейте собственные комплексы. В движении по карьерной лестнице вам будут мешать страхи.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте победы. В любви возможны приятные сюрпризы. А на работе стоит попробовать что-нибудь новое.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях ждите эмоций. На работе действуйте активнее.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Поработайте со своими чувствами. В любви раскройтесь по полной. В рабочих вопросах добавьте эмоции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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