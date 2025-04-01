- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 535
- Время на прочтение
- 3 мин
Ракам не стоит гнаться за всем, а Скорпионам нужно заботиться о балансе: гороскоп по картам Таро на 1 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют понять свое движение вперед.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 апреля 2025 года рассказывает, что Овнам следует задуматься о партнерстве, а у Близнецов начинается счастливый период.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 апреля для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
[media type="photo" id="401918988"]
Пора задуматься о партнерстве. В отношениях перейдите на новый уровень. Ищите единомышленников на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка кубков"
[media type="photo" id="401919012"]
В отношениях ищите дружбу. А в дружбе стремитесь к любви. Приобщите друзей к общему делу.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
[media type="photo" id="401919006"]
Начинается счастливый период. Ищите гармонию в любви. А бизнес наладится.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка кубков"
[media type="photo" id="401919015"]
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите только один путь, а в рабочих вопросах — один вектор движения.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка жезлов"
[media type="photo" id="401918991"]
Двигайтесь вперед и вперед. В любви ждите приятных сюрпризов, а на работе — легких побед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж кубков"
[media type="photo" id="401919018"]
Прислушайтесь к голосу сердца. В отношениях доверяйте своей интуиции. Добавьте чувства на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
[media type="photo" id="401918976"]
Ум — ваша основа. В любви выбирайте разумный вариант развития событий. Проявите интеллект в движении по карьерной лестнице.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка пентаклей"
[media type="photo" id="401919099"]
Баланс — вот о чем сейчас нужно заботиться. В любви ищите гармонию, а на работе не переливайте из пустого в порожнее.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Влюбленные"
[media type="photo" id="401918901"]
Это карта, которую хотят увидеть все. В отношениях сегодня можно раствориться в любви. А на работе ищите партнеров.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка мечей"
[media type="photo" id="401919054"]
Вы знаете, как поступать. В отношениях может быть больно. А на работе новых достижений придется достигать умом-мечом.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка жезлов"
[media type="photo" id="401918973"]
Придется защищать свое. В любви сражайтесь за любовь. А на работе отстаивайте свою позицию.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
[media type="photo" id="401919081"]
Впереди — трудности. Закройте свое сердце от боли в отношениях. А в рабочих моментах придется экономить.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшем.