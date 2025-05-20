Ракам не стоит сдерживать себя, а Овнам не следует торопиться: гороскоп по картам Таро на 20 мая 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Таро — это не только гадание, но прежде всего язык символов. Каждая карта — дверь в глубинную правду, которую мы, возможно, боимся увидеть. Она показывает не будущее как фатум, а потенциал, который можно реализовать или потерять. На 20 мая энергии дня разноцветны: кто получит толчок к действию, а кто совет остановиться и подумать.

Овен (21.03–19.04) — карта «Семерка пентаклов»

Пора просмотреть результаты Вы что-то посеяли — а что прорастает?

Совет: не торопитесь действовать. Позвольте делам созреть.

Реклама

Телец (20.04–20.05) — карта «Рыцарь кубков»

День под знаком романтики, эмоциональной искренности и интуиции. Возможна приятная встреча или хорошее известие.

Совет: следуйте за сердцем, даже если разум сопротивляется.

Близнецы (21.05–21.06) — карта «Пятерка мечей»

Избегайте конфликтов, особенно мелочных. Возможна ситуация, где придется выбирать – быть правым или быть в мире.

Совет: не играйте в игры, ведущие в пустоту.

Реклама

Рак (22.06–22.07) — карта «Туз жезлов»

Мощный импульс к новым начинаниям. День для запуска чего-то смелого, давно зрелого внутри.

Совет: не сдерживайте себя. Вдохновение – ваш союзник.

Лев (23.07–22.08) — карта «Королева пентаклей»

Энергия стабильности, заботы и практичности. Хороший день для финансовых решений или ухода за телом и пространством.

Совет: делайте шаги к комфорту, но с мудростью.

Реклама

Дева (23.08–22.09) — карта «Дурак»

Нулевой аркан – символ новых начал. День открытий, воздушности, возможной непредсказуемости.

Совет: позвольте себе не знать. Ваша открытость – ключ.

Весы (23.09–22.10) — карта «Четверка кубков»

Недовольство или эмоциональное истощение могут перекрывать реальные возможности. Что-то рядом – но вы этого не видите.

Совет: сделайте паузу. Посмотрите на ситуацию с другой стороны.

Реклама

Скорпион (23.10–21.11) — карта «Десятка мечей»

Карта завершения. Что-то подходит к концу — возможно, болезненно, но с очищением и возможностью возрождения.

Совет: разрешите завершиться потому, что уже себя исчерпало.

Стрелец (22.11–21.12) — карта «Шестерка жезлов»

Пора праздновать победы. Даже маленькие. Вас видят, ценят, и это следует принять.

Совет: выйдите на сцену. Вы заслуживаете признания.

Реклама

Козерог (22.12–19.01) — карта «Маг»

Мощный день для действий. У вас есть все для реализации задуманного. Действуйте с волей, фокусом и осознанием.

Совет: не ждите разрешения. Вы – собственная сила.

Водолей (20.01–18.02) — карта «Семерка кубков»

Возможен соблазн уйти в иллюзии или фантазии. Однако среди вариантов есть и то, что действительно для вас.

Совет: мечтайте, но не теряйте реальность.

Реклама

Рыбы (19.02–20.03) – карта «Суд»

День пробуждения. Может прийти понимание, в котором вы давно нуждались. Карта второго шанса.

Совет: прислушайтесь к зову.

20 мая - день, когда Таро открывает двери к переоценке, честности с собой и новым стартам. В картах много изменений, завершений и возможностей, которые становятся доступны, если не избегать правды. Слушайте символы, и они подскажут, куда двигаться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.