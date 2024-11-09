Ракам не стоит забывать об интуиции, а Львам можно смело двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 9 ноября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 ноября 2024 года рассказывает, что Рыбам не стоит забывать о друзьях, а Ракам – об интуиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 ноября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Справедливость"

Всегда помните о последствиях своих поступков. В отношениях ищите баланс. А на работе стоит найти "золотую середину".

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж жезлов"

Задумайтесь над своими словами. В отношениях не следует ранить ими партнера. На работе прорубайте свой путь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка мечей"

Двигайтесь вперед. В отношениях уберите "повязку" из глаз. В движении по карьерной лестнице вам могут сделать больно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховная жрица"

Не забывайте о собственной интуиции. В любви прислушивайтесь к голосу сердца. А на работе услышьте, наконец, внутренний голос.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесница"

Все двигается вперед. В любви отправляйтесь куда-нибудь вместе. А на работе вас могут ожидать командировки.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Ум – ваше основное оружие. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. А на работе пора становиться успешным.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

Утихомирите свои чувства. На работе следует поработать с комплексами. А в отношениях пора двигаться дальше.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте быт основой всего. На работе вас ждут вызовы. В отношениях можете поссориться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте ради будущего. В отношениях пройдите проверку денежными средствами. На работе задумайтесь над развитием.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Звезда"

Все отлично. Наслаждайтесь отношениями и не начинайте на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка мечей"

Может быть тяжело. В отношениях не стоит ссориться. А на работе – делать чужую работу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Не забывайте о друзьях. В любви следует наслаждаться чувствами. А на работе ищите верных коллег.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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