Ракам нужно быть более рассудительными, а Девам следует остерегаться врагов: гороскоп по картам Таро на 21 мая 2024 года.

Карты Таро подсказывают ваши следующие шаги.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 мая 2024 года рассказывает, что Козороги могут раствориться в любви, а Львам стоит овладеть их силой.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Постоянно двигайтесь вперед. В отношениях работайте над развитием. В разрешении рабочих ситуаций проявите активность.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка мечей"
Остерегайтесь проблем. В любви будет больно. А на работе ждите новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не увязайте в быту. В любви не перекладывайте все на плечи второй половинки. В карьере рассчитывайте только на себя.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева пентаклей"
Будьте благоразумны. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрой женщины. На работе задумайтесь над новым финансовым проектом.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Император"
Освойте свою силу. В отношениях продемонстрируйте характер. В движении по карьерной лестнице стоит не останавливаться.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Вы можете разочароваться в своих убеждениях. В любви вас может пленить горечь потери. На работе остерегайтесь врагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Башня"
Помните о том, что все меняется. В отношениях будьте осторожны. На работе лучше возьмите отгул.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король пентаклей"
Дела должны улучшиться. В отношениях выберите цель и начните откладывать деньги вместе. На работе требуйте премию.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз жезлов"
Покажите вашу энергию. В постели попробуйте что-нибудь новое. А на работе продемонстрируйте профессионализм.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз кубков"
Растворитесь в любви. В отношениях стремитесь к большему. А на работе можете включить эмоции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Вам нужна передышка. В отношениях – пойдите на свидание. А на работе следует уйти в отпуск.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Императрица"
Работайте дальше и получите хороший результат. Отношения могут принести плоды. На работе проявите профессионализм.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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