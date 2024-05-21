Ракам нужно быть более рассудительными, а Девам следует остерегаться врагов: гороскоп по картам Таро на 21 мая 2024 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 мая 2024 года рассказывает, что Козороги могут раствориться в любви, а Львам стоит овладеть их силой.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Постоянно двигайтесь вперед. В отношениях работайте над развитием. В разрешении рабочих ситуаций проявите активность.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Остерегайтесь проблем. В любви будет больно. А на работе ждите новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не увязайте в быту. В любви не перекладывайте все на плечи второй половинки. В карьере рассчитывайте только на себя.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Будьте благоразумны. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрой женщины. На работе задумайтесь над новым финансовым проектом.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Император"

Освойте свою силу. В отношениях продемонстрируйте характер. В движении по карьерной лестнице стоит не останавливаться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вы можете разочароваться в своих убеждениях. В любви вас может пленить горечь потери. На работе остерегайтесь врагов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Помните о том, что все меняется. В отношениях будьте осторожны. На работе лучше возьмите отгул.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король пентаклей"

Дела должны улучшиться. В отношениях выберите цель и начните откладывать деньги вместе. На работе требуйте премию.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз жезлов"

Покажите вашу энергию. В постели попробуйте что-нибудь новое. А на работе продемонстрируйте профессионализм.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Растворитесь в любви. В отношениях стремитесь к большему. А на работе можете включить эмоции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Вам нужна передышка. В отношениях – пойдите на свидание. А на работе следует уйти в отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Императрица"

Работайте дальше и получите хороший результат. Отношения могут принести плоды. На работе проявите профессионализм.

Также читайте Смерть и трагические события в России могут приблизить окончание войны в Украине – астролог

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?

Читайте также: