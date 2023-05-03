Ракам нужно что-то менять, а Львам понять, чего вы хотите: гороскоп по картам Таро на 3 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 мая 2023 года рассказывает, что Львам нужно увидеть целостную картину своей жизни, а у Дев появится дополнительная энергия.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Правосудие"

Относитесь к другим так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. В отношениях ждите ответа, который будет равноценен вашим любовным действиям. Что касается карьеры, то здесь следует добиться справедливого отношения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора отдохнуть. В отношениях — соблюдайте дистанцию. Что касается работы, то лучше взять отгул или отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Впереди – нелегкое время. В любви возможны определенные ограничения. С деньгами сейчас будет все не так гладко.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Сил остается мало. В отношениях — любовь на донышке, стоит что-то менять. Что касается средств, то, прежде всего, следует запастись терпением.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Надо иногда отойти, чтобы целостно увидеть всю картину. В любви следует понять, чего вы хотите. Относительно финансов. то здесь следует затянуть пояса.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

У вас появится дополнительная энергия. В отношениях позвольте себе сексуальные похождения. А на работе появится дополнительный стимул для работы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева кубков"

Наслаждайтесь страстью. Действуйте романтично в отношениях. Что касается работы, то следует показать характер.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к своей интуиции. В любви проявите чувственность. А в карьере научитесь слушать других.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Солнце"

Впереди – хороший период. Ваши отношения находятся под теплыми лучиками наслаждения. Что касается работы, то следует прислушиваться к подсказкам судьбы.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесница"

Время в поездке. В отношениях следует искать единомышленников. Что касается карьеры, возможно стоит изменить город, в котором вы работаете.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо удачи"

Все может измениться в мгновение ока. В любви вас ждут и взлеты, и падения. Что касается работы, то "готовясь к миру, ждите войны".

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Все может пойти кувырком. В любви все может "перевернуть с ног на голову". На работе ожидайте перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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