Ракам нужно наслаждаться любовью, а Девам начать новый проект: гороскоп по картам Таро на 19 мая 2023 года

Карты Таро позволяют больше узнать о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 мая 2023 сообщает, что у Близнецов в отношениях воцарится гармония, а у Дев впереди новые начинания.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елена Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Будьте внимательны и осторожны. В отношениях, чтобы выучить партнера, узнайте самого себя. Что касается карьеры, то вам придется самому "прорубать свой путь"

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка кубков"

Вернитесь в прошлое, возможно, там скрыт ваш ресурс. Уместна будет встреча со старыми друзьями. В движении по карьерной лестнице вам могут помочь друзья.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

Все хорошо. В ваших отношениях наступил очень гармоничный момент. Что касается ситуации на работе, то все должно наладиться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Вы погрузитесь в чувство. Наслаждайтесь любовью. На работе нелишне показать эмоции.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Ожидайте улучшения ситуации. В любви вы получите небольшую благодарность за свои действия, а на работе ждите вознаграждение.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Впереди новые начинания. Вместе с партнером или партнершей создайте что-нибудь новое. Что касается работы, то следует начать новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король жезлов"

Будьте жесткими, но не жестокими. В отношениях вам понадобится ваша мощь. В карьере следует проявить выдержку, а не рубить с плеча.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы достигли немало – наслаждайтесь. Что касается любви, то остается только окунуться в него. На работе все наладится.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка кубков"

Вы всего добились сами. Действуйте так и дальше. В отношениях партнер или партнерша могут обидеться, что вы очень самостоятельны. В карьере ситуация улучшается.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пришло время отдохнуть. В отношениях возьмите небольшой перерыв. Что касается карьеры, то пора подумать, что делать дальше.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Башня"

Если разрушить все, удастся построить новое. В любви развитие возможно только после кардинальных перемен. А что касается карьеры, то стоит искать новую работу.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения договоров. Возможно, пора лучше присмотреться к партнеру и узаконить отношения. Что касается работы, то ожидайте улучшения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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