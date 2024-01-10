Ракам нужно выбрать достойного партнера, а Львам – работать над профессиональным развитием: гороскоп по картам Таро на 10 января 2024 года

Карты Таро позволяют думать о себе лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 января 2024 г. рассказывает, что Овнам следует двигаться вперед, а Тельцам — праздновать маленькие победы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 января 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Позаботьтесь о крепком фундаменте и смело двигайтесь вперед. В отношениях не забывайте о партнерстве. На работе позаботьтесь о защите своих интересов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях стремитесь к чувственному наслаждению. На работе устройте корпоратив.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях может быть больно. На работе позаботьтесь о запасном варианте.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Король жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях выбирайте достойного партнера. На работе изо всех сил сопротивляйтесь проблемам.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Работайте над профессиональным развитием. В отношениях задумайтесь над общим делом. На работе нужно проявить свои лучшие стороны.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Охраняйте свои позиции. В отношениях покажите свою силу. А на работе больше развивайтесь.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Девятка мечей"
Впереди вас ждут испытания. В отношениях могут вылезть на поверхность комплексы. А на работе вам будут мешать ваши ужасы.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Работайте и получите достойный результат. В отношениях нужно больше полагаться на себя. На работе положите начало новому проекту.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Смело двигайтесь к своей цели. На работе усиленно займитесь делами. В отношениях скрывайте свои чувства.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка кубков"
Следует найти общий язык с людьми, которые вас окружают. На работе ищите единомышленников. А в отношениях не забывайте о дружбе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка кубков"
Ситуация улучшается. В отношениях двигайтесь на опережение. На работе подружитесь с коллегами.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Не забывайте о счастливом случае. На работе надейтесь на удачу. В отношениях сопротивляйтесь проблемам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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