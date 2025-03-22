Ракам следует быть рассудительными, а Львов ждут разочарования: гороскоп по картам Таро на 22 марта 2025 года

Карты Таро позволяют узнать больше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 марта 2025 года рассказывает, что Овнам будет тяжеловато, а Близнецам – пора разобраться с финансами.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 марта 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет тяжеловато. В отношениях остерегайтесь нечестных людей. На работе не проявляйте эмоций.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не думайте, что быт – это важнейшая часть вашей жизни. В решении рабочих вопросов помогайте другим.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева пентаклей"
Пора разобраться с финансами. В отношениях поразмышляйте над накоплением денег вместе. Выбирайте финансово положительный вариант работы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Император"
Будьте благоразумны. В любви проявите характер. На работе будьте уверены в результатах.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Вас ждут разочарование. В отношениях возможна горечь утраты. В движении по карьерной лестнице сделайте перерыв.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Всё меняется на ваших глазах. В любви смотрите под ноги, чтобы больно не упасть. На работе задумайтесь над другими вариантами заработка.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король пентаклей"
Финансовая ситуация должна улучшиться. В отношениях обратите внимание на финансы. На работе попробуйте новый проект.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы – безумная энергия. Развивайте отношения. В рабочих моментах проявите энтузиазм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз кубков"
Унормуйте ваши эмоции. В отношениях чрезмерное проявление чувств может вам навредить. А в рабочих моментах сконцентрируйтесь на собственных эмоциях.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка мечей"
Возьмите паузу. В любви поймите, что вы хотите. В рабочих вопросах следует проявить больший профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Императрица"
Ожидайте результатов. В отношениях задумайтесь, что вы хотите от них дальше. А на работе завершите проект, который вы начали.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. В любви вы заслуживаете лучшего. В рабочих вопросах привлекайте единомышленников.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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