Ракам следует быть рассудительными, а Львов ждут разочарования: гороскоп по картам Таро на 22 марта 2025 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 марта 2025 года рассказывает, что Овнам будет тяжеловато, а Близнецам – пора разобраться с финансами.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 марта 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжеловато. В отношениях остерегайтесь нечестных людей. На работе не проявляйте эмоций.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не думайте, что быт – это важнейшая часть вашей жизни. В решении рабочих вопросов помогайте другим.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора разобраться с финансами. В отношениях поразмышляйте над накоплением денег вместе. Выбирайте финансово положительный вариант работы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Император"

Будьте благоразумны. В любви проявите характер. На работе будьте уверены в результатах.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вас ждут разочарование. В отношениях возможна горечь утраты. В движении по карьерной лестнице сделайте перерыв.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Всё меняется на ваших глазах. В любви смотрите под ноги, чтобы больно не упасть. На работе задумайтесь над другими вариантами заработка.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король пентаклей"

Финансовая ситуация должна улучшиться. В отношениях обратите внимание на финансы. На работе попробуйте новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы – безумная энергия. Развивайте отношения. В рабочих моментах проявите энтузиазм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз кубков"

Унормуйте ваши эмоции. В отношениях чрезмерное проявление чувств может вам навредить. А в рабочих моментах сконцентрируйтесь на собственных эмоциях.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка мечей"

Возьмите паузу. В любви поймите, что вы хотите. В рабочих вопросах следует проявить больший профессионализм.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Императрица"

Ожидайте результатов. В отношениях задумайтесь, что вы хотите от них дальше. А на работе завершите проект, который вы начали.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В любви вы заслуживаете лучшего. В рабочих вопросах привлекайте единомышленников.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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