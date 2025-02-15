Ракам следует хорошо работать, а Львам наслаждаться: гороскоп по картам Таро на 15 февраля 2025 года

Карты Таро позволяют быстро двигаться вперед.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 февраля 2025 года рассказывает, что Овнов наполнят силы, а Ракам следует достойно работать.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 февраля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Силы наполняют вас. В отношениях пора расцветать. Попытайтесь наслаждаться выходными, забыв о работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В любви не следует делать больно своему партнеру или партнерше. В рабочих делах вам хватает энтузиазма.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы получите награду за работу. В любви надейтесь на большее. На работе вы можете попросить премию.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях попытайтесь решать ваши проблемы вместе. На работе продолжайте действовать в том же духе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз пентаклей"
Эта карта считается лучшей среди карт Таро. В любви наслаждайтесь тем, что у вас есть. Попытайтесь достичь новых высот на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонии. В отношениях вы получите невероятное удовольствие. На работе следует найти единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева жезлов"
Используйте свой разум как оружие. В отношениях может быть больно. А на работе будут озвучивать старые образы.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Паж мечей"
Действуйте активно. В отношениях будут возникать конфликты. На работе ждите новых вызовов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Ожидайте новых испытаний. В отношениях начните экономить. На работе ищите новые финансовые начинания.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем сразу. В отношениях вдумчиво выбирайте что-нибудь одно. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Влюбленные"
В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет найти хороших коллег.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях ищите покоя. На работе отправляйтесь в отпуск.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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