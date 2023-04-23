Ракам следует нырнуть в чувства, а Весам следует проявить выдержку: гороскоп по картам Таро на 23 апреля 2023 года.

Карты Таро помогают овладеть своими чувствами.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 апреля 2023 сообщает, что у Близнецов в отношениях воцарится гармония, а у Дев впереди новые начинания.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Отшельник"
Будьте внимательны и осторожны. В отношениях, чтобы выучить партнера, узнайте самого себя. Что касается карьеры, то вам придется самому "прорубать свой путь"
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка кубков"
Вернитесь в прошлое, возможно, там скрыт ваш ресурс. Уместна будет встреча со старыми друзьями. В движении по карьерной лестнице вы могут помочь друзья.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Все хорошо. В ваших отношениях наступил очень гармоничный момент. Что касается ситуации на работе, то все должно наладиться.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Вы погрузитесь в чувство. Наслаждайтесь любовью. На работе нелишне показать эмоции.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Ожидайте улучшения ситуации. В любви вы получите небольшую благодарность за свои действия, а на работе ждите вознаграждение.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка пентаклов"
Впереди новые начинания. Вместе с партнером или партнершей создайте что-нибудь новое. Что касается работы, то следует начать новый проект.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король жезлов"
Будьте жесткими, но не жестокими. В отношениях вам понадобится ваша мощь. В карьере следует проявить выдержку, а не рубить с плеча.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы достигли немало – наслаждайтесь. Что касается любви, то остается только окунуться в него. На работе все наладится.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы всего добились сами. Действуйте так и дальше. В отношениях партнер или партнерша могут обидеться, что вы очень самостоятельны. В карьере ситуация улучшается.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка жезлов"
Пришло время отдохнуть. В отношениях возьмите небольшой перерыв. Что касается карьеры, то пора подумать, что делать дальше.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Башня"
Если разрушить все, удастся построить новое. В любви развитие возможно только после кардинальных перемен. А что касается карьеры, то стоит искать новую работу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения договоров. Возможно, пора лучше присмотреться к партнеру и узаконить отношения. Что касается работы, то ожидайте улучшения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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