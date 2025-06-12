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Ракам стоит действовать, а Скорпионов ожидают победы: гороскоп по картам Таро на 12 июня 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 12 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 июня 2025 года рассказывает, что Овнам следует быть благодарны за подарки судьбы, а Львам – двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Научитесь быть благодарным за подарки судьбы. Отпустите свое прошлое и живите настоящим – как в отношениях, так и на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка мечей"
Не дайте себя обмануть. Не позволяйте в отношениях и рабочих ситуациях своим страхам сдерживать вас.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева пентаклей"
Относитесь к своим неудачам, как к возможностям учиться и развиваться. На работе стремитесь к успеху, а в отношениях - нужна страсть.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, куда двигаться, однако – боитесь. Надо действовать. Поэтому нужно контролировать свои действия, эмоции и состояние.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед и ожидайте перемен. На работе и в отношениях достигайте того, чего хотите.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Звезда"
Наполните себя вдохновением и хорошими идеями. Сейчас ваш ум чист, а душа спокойна – подумайте, как это использовать в движении по карьерной лестнице и в любовных перипетиях.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Помните о прошлом, но будем развиваться в будущем. Вы достойны любви, уважения и добра во всех областях жизни.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди вас ждут победы. Сейчас вы прекрасны внутри и снаружи. Не осуждайте ни себя, ни других.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "'Месяц"
Скрытое становится очевидным. Ваша жизнь наполнится безграничными возможностями и успехом и счастьем.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз жезлов"
Вселенная щедра к вам. Принимайте его дары. Уважайте свои границы и просите других соблюдать их.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка жезлов"
Двигайтесь вперед. Прощайте себя и учитесь на своих ошибках. Будьте благодарны за все, что у вас есть.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Впереди – ограничение. Отвечайте своим ожиданиям. Не берите на себя больше, чем сможете осилить.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .