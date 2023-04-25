Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракам стоит искать баланс, а Близнецам – выйти на новый уровень: гороскоп по картам Таро на 25 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1146
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракам стоит искать баланс, а Близнецам – выйти на новый уровень: гороскоп по картам Таро на 25 апреля 2023 года

Карты Таро позволяют лучше понять ситуацию.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 апреля 2023 г. рассказывает, что Ракам стоит искать баланс, а Овнам не отказываться от возможностей.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от возможностей, которые вам предлагает жизнь. В отношениях воспользуйтесь помощью второй половинки. А на работе немного отдохните.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пора экономить средства. В отношениях пройдите проверку на отношение к средствам. А на работе не разбрасывайтесь деньгами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения договоров. В любви пора выйти на новый уровень. В рабочих вопросах проявите профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс и гармонию. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе попробуйте что-нибудь новое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Уверенно двигайте вперед. В любви наслаждайтесь тем, что у вас есть. На работе проявите активность.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева жезлов"

Ваш разум – ваше оружие. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую. А на работе следует задуматься над новым проектом.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Откройте свое сердце. В любви прислушивайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз жезлов"

Прорывайтесь вперед. В отношениях проявите несокрушимый характер. На работе следует попытаться развить новую сноровку.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Проявите душевность. В любви доверяйте голосу сердце. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к интуиции.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все просто здорово. В отношениях все налаживается. В рабочих моментах следует найти единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король мечей"

Прислушивайтесь к мудрым советам. В отношениях не наносите ран друг другу. На работе проявите характер.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Скоро вы получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе добавьте жару.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1146
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация