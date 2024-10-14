Ракам стоит наслаждаться успехом, а Львам могут разбить сердце: гороскоп по картам Таро на 14 октября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 октября 2024 года рассказывает, что Овнам стоит уравновесить тело и разум, а Близнецам – понять, что они хотят.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 октября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Маг"

Уравновесьте ваши чувства и разум. В отношениях ищите баланс. На работе уверенно продвигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В любви вас могут оскорбить. На работе защищайте свои позиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Умеренность"

Не мутите воду. В отношениях поймите, что вы хотите. В движении по карьерной лестнице сначала успокойтесь, а тогда — действуйте.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего успеха. В любви позвольте немного слабости. На работе завоевывайте новые вершины.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка мечей"

В отношениях вам могут разбить сердце. Проверьте отношения на наличие третьего. На работе остерегайтесь врагов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. У любви появятся страхи. А на работе придется столкнуться лицом к лицу с комплексами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела идут лучше, чем вы думаете. В любви наслаждайтесь счастьем. На работе работайте достойно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Император"

Вы сейчас очень сильны. Проявите эту силу в отношениях. На работе добавьте профессионализм.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

Надо действовать. В отношениях добавьте драйву. А на работе – большей активности.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. На работе приложите активные усилия. А над отношениями тоже нужно работать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева кубков"

Следует овладеть собственными эмоциями. В отношениях попробуйте расслабиться. На работе сделайте усилие над собой.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка жезлов"

Работайте над чувствами и чувствами. В отношениях стремитесь к балансу. На работе не бойтесь выражать собственное мнение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.