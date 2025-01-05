Ракам стоит найти единомышленников, а Львам — овладеть собой: гороскоп по картам Таро на 5 января 2025 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 января 2025 года рассказывает, что Львам стоит овладеть собой, а у Скорпионов – впереди новые перспективы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 января 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Будьте сильны. В отношениях нужно поступать разумно. А на работе помните, что основное ваше оружие – это интеллект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение за свою деятельность. В отношениях следует рационально использовать средства. На работе действуйте активнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – соблазны. На работе нужно больше сотрудничать с людьми. А в отношениях стоит поддаться искушениям.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Влюбленные"

Двигайтесь навстречу друг другу. В отношениях стремитесь к большей интимности. На работе следует найти единомышленников, с которыми будет легко достигать цели.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

Освойте себя. Сбалансируйте чувства и интеллект в отношениях. На работе смело двигайтесь вперед навстречу вызовам.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король мечей"

Нужно проявить силу. В отношениях покажите, на что вы способны. А на работе проявите лидерские качества.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

Пусть ваши чувства расцветают как цветок. В отношениях не бойтесь рассказывать о своих чувствах. На работе озвучивайте больше инициатив.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые перспективы, пора ими воспользоваться. На работе следует начать действовать, а не сидеть, сложа руки. В отношениях добавьте драйву.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но не решаетесь сделать первый шаг. На работе станьте проактивными. В отношениях вам могут поступить больно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Продвигайтесь вперед. В отношениях займите безумным и страстным сексом. А на работе проявите профессионализм.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж мечей"

Остерегайтесь злых людей. На работе начните новый проект. А в отношениях попробуйте что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте разумно. В отношениях стремитесь к чему-то большему. На работе храните холодную голову.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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