Ракам стоит найти гармонию, а у Львов возможны новые вызовы: гороскоп по картам Таро на 12 ноября 2023 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 ноября 2023 года рассказывает, что Близнецы работают на успех, а у Львов возможны новые вызовы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 ноября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. Отношения следует починить. На работе запланируйте дальнейшее развитие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. В отношениях вас могут оскорбить. На работе следует ожидать новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Паж пентаклей"

Вы достойно трудитесь на свой успех. В отношениях начните накапливать вместе. В сфере работы ищите более выгодные варианты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. В отношениях поймите, что вы хотите дальше. На работе действуйте активно.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Десятка мечей"

Возможны новые вызовы. В отношениях старайтесь не ранить партнера. На работе возможны испытания.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте достойно и получите результат. В отношениях поймите, что вы хотите от них дальше. На работе начните новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победы. В отношениях ожидайте новых успехов, а в профессиональной сфере – достижений.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Иерофант"

Не забывайте о балансе. В отношениях уравновесьте тело и разум. На работе в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви раскройте свой потенциал, а на работе смело двигайтесь вперед.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка кубков"

Не обижайтесь слишком много. В отношениях у вас осталось еще немного любви. На работе вас могут оскорбить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. В отношениях стремитесь к большему. На работе проявите профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка кубков"

Вернитесь в прошлое. Познакомьтесь со старыми друзьями. А в решении рабочих вызовов не забывайте о коллегах.

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