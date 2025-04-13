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Ракам стоит ожидать счастья, а Львам следует быть осторожными: гороскоп по картам Таро на 13 апреля 2025 года.
Карты Таро позволяют убедиться в своих убеждениях.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 апреля 2025 г. рассказывает, что Рыбам нужно быть осторожными, а Тельцам - смело двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 апреля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Будет больно. Остерегайтесь, чтобы вам не разбили сердце. На работе ждите новых испытаний.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка жезлов"
Смело двигайтесь. В отношениях добавьте драйву, а на работе следует быть более энергичными.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет больно. В отношениях нужно стиснуть зубы и что-то решать. На работе остерегайтесь врагов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка кубков"
Старайтесь счастья. В любви наслаждайтесь счастьем. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка мечей"
Вас постараются обмануть. Будьте осторожны в отношениях. На работе остерегайтесь конфликтов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесница"
Движение – это жизнь. В отношениях отправляйтесь в романтическую поездку. А на работе возможны командировки.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В любви не забывайте о приятных сюрпризах. На работе просите премию.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется, следует быть готовым к переменам. В отношениях ситуация изменится. На работе подготовьте запасной вариант действий.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Перед вами новые возможности. В любви пройдите проверку деньгами. На работе ищите новый финансовый проект.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте страсти. А на работе попытайтесь стать лидером.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не стоит брать на себя все. В любви будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут обмануть. В отношениях будьте осторожны. А на работе проверяйте друзей и коллег.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.