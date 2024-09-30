Ракам стоит побеждать, а Львам – лучше работать: гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2024 года

Карты Таро позволяют становиться лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 сентября 2024 рассказывает, что Овны должны наслаждаться плодами своего труда, а Стрельцы — смело двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас заполнят разочарование. В отношениях будет больно. На работе остерегайтесь врагов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях не сопротивляйтесь чувствам. На работе двигайтесь вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Иерофант"
Выходите на новый уровень. Узаконивайте отношения. На работе выходите на новый уровень.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вы побеждаете и завоевываете свои позиции. В отношениях вы будете победителями. На работе завоевывайте новые территории.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Тройка пентаклов"
Работайте и получите определенный результат. В отношениях следует надеяться на лучшее. На работе следует изрядно поработать.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка мечей"
Ожидайте испытаний. В отношениях идите напролом. На работе овладите новыми навыками.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Мир"
Требуется баланс. На работе двигайтесь вперед. А в отношениях уравновесьте свои чувства.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь и не останавливайтесь. В развитии направляйтесь дальше. На работе не сдерживайте себя.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В любви надейтесь на лучшее. В рабочих вопросах опирайтесь на опыт.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Выберите только один вариант. На работе ищите вдохновение, а в отношениях – баланс.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Ожидайте перемен. Вас могут оскорбить в отношениях. На работе будьте готовы.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди много новых проектов. На работе попробуйте что-нибудь новое. В отношениях отправляйтесь вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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