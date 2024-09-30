Ракам стоит побеждать, а Львам – лучше работать: гороскоп по картам Таро на 30 сентября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 сентября 2024 рассказывает, что Овны должны наслаждаться плодами своего труда, а Стрельцы — смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас заполнят разочарование. В отношениях будет больно. На работе остерегайтесь врагов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях не сопротивляйтесь чувствам. На работе двигайтесь вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Иерофант"

Выходите на новый уровень. Узаконивайте отношения. На работе выходите на новый уровень.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вы побеждаете и завоевываете свои позиции. В отношениях вы будете победителями. На работе завоевывайте новые территории.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка пентаклов"

Работайте и получите определенный результат. В отношениях следует надеяться на лучшее. На работе следует изрядно поработать.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка мечей"

Ожидайте испытаний. В отношениях идите напролом. На работе овладите новыми навыками.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Мир"

Требуется баланс. На работе двигайтесь вперед. А в отношениях уравновесьте свои чувства.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь и не останавливайтесь. В развитии направляйтесь дальше. На работе не сдерживайте себя.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В любви надейтесь на лучшее. В рабочих вопросах опирайтесь на опыт.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Выберите только один вариант. На работе ищите вдохновение, а в отношениях – баланс.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Ожидайте перемен. Вас могут оскорбить в отношениях. На работе будьте готовы.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди много новых проектов. На работе попробуйте что-нибудь новое. В отношениях отправляйтесь вперед.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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