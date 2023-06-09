Ракам стоит поработать над эмоциями, а Львов могут обидеть: гороскоп по картам Таро на 9 июня 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 июня 2023 года рассказывает, что Овнам следует искать партнерства, а Девам – не создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите партнерство. В отношениях можно действовать эмоционально. Попробуйте овладеть чувством на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Нужно двигаться вперед. В любви действуйте стремительно. В рабочих вопросах нужно нарастить скорость.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз мечей"

Воспользуйтесь вашим интеллектом. В отношениях проявите разумные действия. На работе воспользуйтесь разумными идеями.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Поработайте с вашими эмоциями. В отношениях растворитесь в наслаждении. На работе поймите, что вы желаете.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут оскорбить. Защищайте свои чувства. На работе не дайте вам сделать больно.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте сами себе проблем. В отношениях ждите испытаний. На работе не торопитесь двигаться вперед.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. В отношениях позвольте себе немного расслабиться. На работе запланируйте дальнейшее развитие.

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СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не делайте быт основой всего. В работе ждите новых вызовов. А в отношениях со второй половинкой – ссор.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте согласно плану.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Сила"

Посмотрите в глаза своим страхам. В отношениях овладейте своими стремлениями. А на работе покажите профессионализм.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В отношениях ждите сюрприза. А на работе

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви остерегайтесь проблем. А на работе поработайте с собственными комплексами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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