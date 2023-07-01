Ракам стоит расслабиться, а Львам следует защищать собственные позиции: гороскоп по картам Таро на 1 июля 2023 года.

Карты Таро показывают наши проблемы
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 июля 2023 года рассказывает, что Рыбам нужно помнить, что все меняется, а Тельцам – стремиться к большему.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка мечей"
Будет тяжело. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. Сделайте паузу в работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж мечей"
Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви стремитесь к большему. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. Запланируйте что-нибудь хорошее на этот день. На работе насладитесь отдыхом.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы добились немало. Потому сегодня нужно расслабиться. На работе не ждите новых вызовов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Королева мечей"
Защищайте свои позиции. В любви закройте ваше сердце. Поразмышляйте над вызовами на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед. Отправляйтесь в путешествие со второй половинкой. На работе сейчас все складывается как нельзя лучше.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Пора выходить на новый уровень. В отношениях ждите приятных сюрпризов. А на работе – повышение.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над чувствами. В любви позвольте себе больше. На работе пора понять, что делать дальше.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь всем. В отношениях цените то, что есть. На работе – все прекрасно.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Любовники"
Ищите дружеское плечо. В отношениях не забывайте о дружбе. Ищите единомышленников на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка пентаклей"
Освойте что-нибудь новое. В любви следует работать над чувствами. На работе не забывайте обучаться.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все меняется. Помните, что отношения можно потерять. На работе – смотрите под ноги.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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