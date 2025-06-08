Кельтский календарь деревьев / © ТСН

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Кельтские друиды считали, что деревья обладают душой и передают энергию Вселенной. В этом гороскопе каждый знак зодиака получит свой "древесный" посыл - мягкий намек от природы на то, чем следует заняться или избегать этого дня.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

🔮 Прогноз для знаков зодиака:

Овен (21 марта – 20 апреля)

Дерево: дуб – сила, мужество, решительность

Совет: вы сегодня источник энергии. Станьте опорой для других – и вас услышат.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Дерево: яблоня — доброта, покой, обаяние

Совет: да будет этот день о любви. Отдайте – и получите больше.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Дерево: ясень - творчество, вдохновение, свобода

Совет: действуйте нестандартно – сегодня ваша оригинальность приведет к успеху.

Рак (22 июня – 22 июля)

Дерево: береза — чувствительность, начало, очищение

Совет: сбрасывайте эмоциональный балласт. Новая жизнь ждет, если вы освободите место.

Лев (23 июля – 23 августа)

Дерево: кипарис – стойкость, независимость, достоинство

Совет: сегодня важно сохранить спокойствие и не вступать в конфликты.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дерево: граб — точность, элегантность, долг

Совет: день для наведения порядка – физического и внутреннего.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Дерево: липа - гармония, дипломатия, утонченность

Совет: ищите баланса во всем – в словах, действиях и решениях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Дерево: каштан – честность, глубина, справедливость

Совет: не молчите, если вы видите несправедливость. Ваша правда имеет силу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Дерево: инжир – тепло, забота, гибкость

Совет: Дайте себе мягкость. Ваша душа нуждается в уюте, не гонке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Дерево: бук - стратегия, порядок, стабильность

Совет: разложите все по полочкам – планирование сегодня даст результат.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Дерево: тополь — поиск истины, чувствительность к будущему

Совет: слушайте свою интуицию. Идеи сегодня могут быть пророческими.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Дерево: ива – интуиция, эмоции, глубина

Совет: вернитесь к творчеству. Через искусство вы восстановите внутреннее равновесие.

Сегодняшний день проходит под энергетикой внутреннего равновесия и поиска истинной силы , которая не всегда видна снаружи. Кельтские деревья напоминают: не каждое действие должно быть громким — иногда величайшая мудрость проявляется в покое, тишине и внимательности к себе.

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Если чувствуешь растерянность — обратись к природе: даже короткая прогулка среди деревьев может навести порядок в мыслях.

Если ты в решительном настроении – выбирай путь действия, но не забывай о душевной гибкости и сострадании.

И если сомневаешься — просто дождись момента , потому что иногда дерево растет именно в тишине.

Пусть этот день подарит тебе внутреннюю ясность, мягкость решений и чувство, что ты на своем месте.

Ибо, как говорится: "дерево не спрашивает разрешения, чтобы быть собой - оно просто растет." .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .

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