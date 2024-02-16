Ракам стоит веселиться, а Львов ждет расцвет: гороскоп по картам Таро на 16 февраля 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 февраля 2024 г. рассказывает, что Близнецам поможет их активность, а Льва следует ожидать плодов своей работы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 февраля 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Влюбленные"

Наслаждайтесь вашими чувствами. В любви действуйте энергично. Что касается финансов, то здесь все должно сложиться гладко.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Активно двигайтесь вперед. В отношениях пора решиться на смелый шаг. В финансовых делах следует прорываться дальше.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король жезлов"

Ваша активность вам поможет. В любви нужен совет старшего и мудрого мужчины. В движении по карьерной лестнице доверяйте коллегам.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка кубков"

Веселитесь от души. В отношениях позвольте себе расслабиться. Что касается работы, то ожидайте небольшой гулянки.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Императрица"

Посаженое вами раньше даст свои плоды. Любовь может принести результат. А в карьере возможен настоящий расцвет.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка кубков"

Вас ждет хороший день. Любовь достигнет своего ухода. Финансовая ситуация наладится.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка кубков"

Тщательно выбирайте, что вам нравится. В отношениях не бегите за двумя зайцами. В финансах следует не планировать получение нескольких целей одновременно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжеловато. В отношениях придется идти на компромисс. В движении по карьерной лестнице не ставьте сегодня очень амбициозных целей.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Следует действовать бережно. В любви озвучьте вопросы распределения бюджета. На работе стремитесь к накоплению.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Мир"

Ситуация налаживается. Любовь расцветет. С деньгами дела наладятся.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Следует отдохнуть. В отношениях возможна пауза. А на работе лучше взять отгул.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка мечей"

Действуйте так, как хотите, чтобы относились к вам. В любви ждите зеркального ответа партнера или партнерши. Что касается финансов, то здесь поступайте справедливо.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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