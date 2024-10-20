Ракам стоит защитить свои чувства, а Львам – расслабиться: гороскоп по картам Таро на 20 октября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 октября 2024 года рассказывает, что Ракам нужно отдохнуть, а Львам – не создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 октября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не нагружайте себя сверх меры. В отношениях пора отдохнуть. А на работе не придумывайте себе дополнительные нагрузки.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Повешенный"

Все меняется. В отношениях все перевернется с ног на голову. А на работе лучше воздержаться от резких движений.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка мечей"

Будьте осторожны, когда вас постараются обмануть. В отношениях вас могут оскорбить. На работе сопротивляйтесь новым вызовам.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вашему сердцу сейчас нужно отдохнуть. В отношениях защищайте свои чувства, а на работе – эмоции.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте сами себе проблем. В отношениях стоит немного расслабиться. На работе ждите новых проблем.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. На работе положите начало новому проекту. А в отношениях подайте руку партнеру или партнерше.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе мудро приступите к новому периоду.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Осторожно возвращайтесь в прошлое. В отношениях не забывайте о дружбе. На работе работайте над отношениями с единомышленниками.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте победы. В любви вы будете доминировать. На работе попробуйте что-нибудь новое и неожиданное.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Луна"

Помните о последствиях своих поступков. На работе вас ожидают новые вызовы, а в отношениях – новые испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Пора двигаться вперед. В отношениях отправляйтесь на романтическое свидание. А на работе ждите командировки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева мечей"

Ваше оружие – это разум. Удобно используйте его на работе. В отношениях не делайте больно второй половинке.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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