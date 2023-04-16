Ракетные удары по Украине: экстрасенс Гордеев назвал даты в апреле и предупредил об опасности

Экстрасенс Макс Гордеев призвал украинцев быть особенно внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги 16-17 апреля, а также 26 числа, в День памяти Чернобыля. В эти дни оккупанты могут совершить очередные массированные ракетные удары по Украине.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН".

Он отметил, что в мае ситуация тоже будет неспокойной, однако ВСУ начнут контрнаступление и будут освобождать оккупированные территории.

"Очень много оккупированных территорий будут освобождены уже в этом году, другая часть – в следующем. Также есть вариант освобождения Херсонской области, а также мы можем дойти до Мариуполя", — рассказал экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, экстрасенс предвидел, как будет происходить контрнаступление ВСУ.

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