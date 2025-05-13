Раки должны довериться тишине, а Скорпионам пора остановиться: астрологический прогноз на рунах на 13 мая 2025 года

Руны / © ТСН.ua

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Руны — это не только символы, но и энергетические проводники, которые помогают увидеть глубинную суть событий 13 мая 2025 года может быть днем внутренней настройки, оттачивания намерений и пересмотра личной правды — это не действие ради действия, а честное пребывание в точке выбора.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: " Уруз"

Силы будет много – как физической, так и внутренней. Но важно не тратить ее впустую. Сконцентрируйтесь на одном деле, которое давно откладываете.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: " Наутиз"

Ограничение сегодня – не наказание, а защита. Внешнее давление может казаться несправедливым, но оно заставляет вас увидеть, что действительно важно.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Евоз"

Толчок к переменам. Удачный день для перемещений, коротких поездок, обновления графика или привычного подхода к делам. Двигайтесь, даже если медленно.

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Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: " Ингуз"

Семена уже посеяны — не суетитесь. Этот день не для действий, а для доверия к процессу. Разрешите себе тишину и внутреннее созревание.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Соулу"

Ваша внутренняя искра сегодня может стать источником вдохновения для других. Используйте день для лидерских проявлений, но без давления просто светит.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Пертро"

День принесет сюрпризы или скрытые истины. Не все будет ясно с первого взгляда. Доверяйте интуиции — она сегодня точнее логики.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Гебо"

Ваш баланс сегодня – в равенстве давать и получать. Не уходите в крайности. Удачные встречи или восстановление гармонии в общении возможны именно сейчас.

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Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Турисаз"

Пора остановиться и посмотреть, не пускаете ли вы кого-то слишком глубоко в свои пределы. День дает шанс защитить себя, но мудро, без агрессии.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Кеназ"

Ясность приходит. День открытий, новых знаний или понимание того, что раньше казалось запутанным. Хороший момент для обучения или разговора с наставником.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Эра"

Все идет своим путём. Сегодня лучше не ускорять события. Немаловажный прогресс идет медленно, но точно. Просто не останавливайтесь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Манназ"

Социальные связи – ключ дня. Не пора быть отшельником. Вы получите подсказки или поддержку именно через других людей. Общайтесь даже если не хочется.

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Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Лагуз"

Эмоции глубже, чем кажется. Погрузитесь в собственный внутренний поток – сны, символы, ощущения принесут ответы. День интуиции, а не логики.



13 мая 2025 года - это день, когда стоит доверять внутренней мудрости, не давить на события и позволить себе быть внимательным наблюдателем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.