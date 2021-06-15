Раки-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Раку, символом которого является краб, необходим прочный панцирь, чтобы защитить свой мягкий внутренний мир.

Люди, которые родились под астрологическим знаком Раков — это представители стихии воды. Раки — очень эмоциональные и готовы все бросить, если кому-то нужны их любовь и забота. Очень домовитый Рак требует безопасного убежища, где он может переждать стрессы. Для Раков очень важны семья и они получают удовольствие от комфорта, они счастливы, когда их семейная жизнь гармоничное и спокойное.

Раки-друзья: ключевые качества характера

Раки, которые представляют водяную стихию, напрямую связаны с чувственной и эмоциональной стороной человеческой натуры. Лица, родившиеся под этим астрологическим знаком, могут быть достаточно сентиментальными людьми.

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Раки — очень верные и романтичны. Мужчины в большинстве случаев защищают своих любимых, а женщины склонны создавать уютное домашнее гнездышко. Раки обладают очень открытым сердцем, но, как и краб, который символизирует этот знак, могут спрятаться в свой "панцирь", если почувствуют опасность.

Раки-друзья: как отдыхать вместе

Так что Раки привязаны к домашнему очагу и все, что с ним связано, действительно отдыхают за вышиванием, вязанием, любой работой в стиле "сделай сам", коллекционированием антиквариата, посещением блошиных рынков и устроение званых обедов. Вы, конечно, можете помочь им в этом.

Из-за большой любви к воде, многие Раков увлекаются рыбалкой, любят кататься на лодках или яхтах или просто плавают. Среди их прекрасных хобби — ювелирная работа. Любимый спорт — борьба. Заботливое сердце Рака может привести своего владельца и в благотворительность. Ваша задача — поддерживать Раков во всех их начинаниях.

Раки-друзья: лучшие подарки на день рождения

Людям, которые родились под этим астрологическим знаком, понравится любой подарок для дома, а особенно для кухни и сада. Некоторые из Раков интересуются фотографией, поэтому камера или другие аксессуары для фотографии будут им нравится. Раки обрадуются такому подарку.

Также Раки склонны увлекаться историей и прошлым, поэтому старинные книги и предметы должны им понравиться.

Еще одна категория подарков, которые будут нравится Ракам — это подарки для души. Поскольку этот представитель астрологического знака обладает повышенной чувствительностью, то им понравятся мягкие игрушки и куклы. К тому же Раки обожают вкусно поесть, поэтому праздничный пирог будет им по вкусу.

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Если вы выбираете какие украшения в качестве подарка, то обратите внимание на жемчуг и лунные камни. Через свой белый цвет жемчуг считают главным "камнем", который ассоциируют с Раками. Жемчуг создают устрицы глубоко на морском дне, а море также связано с Раком. Лунный камень в свою очередь связывают с Луной, из астрологического взгляда "руководит" Раками. Замечательным дополнением к этим украшений будет серебряная оправа, ведь серебро также ассоциируется с Луной. Именно поэтому Раки выбирают серебро, а не золото. Также Ракам понравятся украшения из зеркальной поверхностью, ведь известно, что зеркала изготавливают из посеребренного стекла.

Если вы выбираете цветы в качестве подарка на день рождения Ракам, то выберите в качестве подарка водные растения. Астрологи считают, что у растений, связанные с Раком — толстые и сочные листья, а сами растения могут обладать сладковатым запахом. Растения Рака любят растения во влажных местах. Хорошим подарком для Рака будут лилия, белая роза, белый мак, вьюнок, жимолость. Цветы Рака чаще всего белого цвета, как и Луна.

Говоря о растениях, сразу заметим, что Ракам понравится, если дополнением к основному подарку вы принесете арбуз или другие сочные фрукты, потому что водянистые плоды отражают водяную природу Рака.

Если ваши друзья-Раки полюбят экзотических животных, то можно подарить краба, лягушку, черепаху или водоплавающих птиц. Все животные, которые ассоциируются с представителем этого знака зодиака касаются водной стихии.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие Тельцы друзья.

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