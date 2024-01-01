Раки разочаруются, а Львам не стоит закапывать свой талант в землю: гороскоп по картам Таро на 1 января 2024 года

Карты Таро позволяют прогнозировать свое будущее.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 1 января 2024 года рассказывает, что Львам не стоит зарывать свой талант в землю, а Девы могут уничтожить отношения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 1 января 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Двигайтесь вперед. В отношениях мчитесь на всех парах. Действуйте активно в рабочих ситуациях.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Упорно трудитесь. Стройте отношения. А в движении по карьерной лестнице настройтесь на трудолюбие.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Император"
Будьте уверены в своих силах. В отношениях покажите упрямство, а на работе продемонстрируйте стрессоустойчивость.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Разочаровываться тяжело, но это опыт. В отношениях задумайтесь над их значением. Поймите, для чего вы работаете именно на этой работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не зарывайте свой талант в землю. Придумайте общее дело для вас обоих. В работе покажите, на что вы способны.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Все меняется. Отношения могут уничтожиться полностью, а на работе следует позаботиться о прочном фундаменте.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях найдите точку опоры. А на работе возможно повышение.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Смерть"
Вас ждут изменения. В любви не сопротивляйтесь новой. А на работе пора сменить что-то.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Маг"
Вы – очень большой профессионал. В отношениях сбалансируйте эмоции и рациональность. Сделайте паузу на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка кубков"
Научитесь праздновать маленькие победы. В отношениях наконец-то выберитесь на свидание. А в движении по карьерной лестнице иногда позволяйте себе расслабиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Императрица"
Ваша деятельность приносит свои плоды. В любви пора выйти на новый уровень. А на работе ваш проект будет реализован.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
В скором времени вы получите вознаграждение за свою работу. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе требуйте премию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также: