Раки стоят на пороге трансформации, а Дев ждет путешествие: рунический гороскоп на 16 июня 2025 года.

Руны / © ТСН

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Сила рун в этот день побуждает к более глубокому самопознанию, внутреннему обновлению и честности с собой. Руна дня — «Дагаз», символ рассвета, прозрения и прорыва. Она открывает занавес между старым и новым, подталкивает оставить лишнее и почувствовать, что впереди рассвет перемен.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03–19.04) — руна «Соулу»

В вашем дне пылает энергия Солнца. Это день уверенных действий, ярких решений и лидерских прорывов. Не бойтесь быть первым, но помните: настоящая сила в гармонии с другими.

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Телец (20.04–20.05) — руна «Йера»

Ваши действия приносят результаты. День, когда можно убрать урожай там, где вкладывали усилия. Следует поблагодарить себя за выдержку и сделать маленький праздник.

Близнецы (21.05–20.06) — руна «Иса»

Покой и тишина — ваши союзники. Возможно, это пора замедлиться и заглянуть внутрь. Не бойтесь остановки — в ней может быть источник новых идей.

Рак (21.06–22.07) — руна «Дагаз»

День личного прозрения. Вы стоите на пороге важной внутренней трансформации. Доверьтесь своим эмоциям — именно они станут компасом в поиске истины.

Лев (23.07–22.08) — руна «Тейваз»

Сила воли и стратегия — ваш источник успеха. Не пора медлить: определите цель и действуйте без компромиссов. Но помните: настоящий герой — это тот, кто действует с честью.

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Дева (23.08–22.09) — руна «Райдо»

Путешествие или изменение вектора. Сегодня важно обратить внимание на дорогу буквально или символически. Выбирайте путь, соответствующий вашему сердцу.

Весы (23.09–22.10) — руна «Гебо»

Открытость к взаимности. День, когда все вертится вокруг обмена: чувства, мысли, подарки. Искренность в отношениях принесет неожиданные дары.

Скорпион (23.10–21.11) — руна «Ансуз»

Слово — источник силы. Внимательно слушайте и говорите осознанно. Сегодня даже одно предложение может изменить ход событий.

Стрелец (22.11–21.12) — руна «Вуньо»

Радость как награда. Вы можете почувствовать легкость, вдохновение или даже чудо. Позвольте себе это даже если день начался привычно.

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Козерог (22.12–19.01) — руна «Эваз»

Движение вперед в сотрудничестве. День благоприятен для совместных проектов, путешествий или нового партнерства. Будьте открыты к изменениям.

Водолей (20.01–18.02) — руна «Беркана»

Рождение новых идей или забота о близких. Уделите внимание тому, что нуждается в вашей нежности — люди, проекты, даже растения на подоконнике.

Рыбы (19.02–20.03) — руна «Иса»

Тишина — ваша опора. В день, когда все вокруг суетится, вы находите истину в остановке. Не заставляйте события развиваться — позвольте им созреть.

16 июня — день, когда руна «Дагаз» открывает новые горизонты. Это не обязательно резкий прорыв, но мягкий рассвет, меняющий видение мира. Прислушайтесь к внутреннему голосу и позвольте себе перейти на новый уровень.

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Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро Маг.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.