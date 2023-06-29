Раков могут обидеть, а Львам стоит помнить о силе: гороскоп по картам Таро на 29 июня 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 июня 2023 года рассказывает, что Тельцам следует выбрать цель и двигаться к ней, а Близнецам не забывайте о маленьких праздниках.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс. В отношениях найдите золотую середину. На работе уравновесьте все дела.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Выберите одну цель и двигайтесь к ней. В отношениях отважьтесь на большее. На работе старайтесь большего.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка кубков"

Не забывайте о маленьких праздниках. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе устройте корпоратив.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

Вас могут оскорбить, поэтому иногда скрывайте свои чувства. В любви спрячьте ваше сердце. А на работе эмоции только вам будут мешать.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Отшельник"

Помните о силе внутри вас. В любви пора побыть без пары. А на работе стоит уединиться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Старайтесь лучшего. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король мечей"

Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви не оскорбляйте вторую половинку. В движении по карьерной лестнице проявите профессионализм.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка кубков"

Не забывайте о чувствах. В отношениях ищите и дружбу. А на работе найдите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Развивайтесь. Работайте над отношениями. На работе смело двигайтесь вперед.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в водоворот чувств. В отношениях добавьте драйву. А на работе доверяйте интуиции.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вы можете пострадать от ваших действий. В любви скрывайте сердце. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблемы. Не конфликтуйте в отношениях. На работе избегайте ссор.

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