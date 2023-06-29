Раков могут обидеть, а Львам стоит помнить о силе: гороскоп по картам Таро на 29 июня 2023 года

Карты Таро помогают понять наши желания.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 июня 2023 года рассказывает, что Тельцам следует выбрать цель и двигаться к ней, а Близнецам не забывайте о маленьких праздниках.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Ищите баланс. В отношениях найдите золотую середину. На работе уравновесьте все дела.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Выберите одну цель и двигайтесь к ней. В отношениях отважьтесь на большее. На работе старайтесь большего.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка кубков"
Не забывайте о маленьких праздниках. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе устройте корпоратив.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка кубков"
Вас могут оскорбить, поэтому иногда скрывайте свои чувства. В любви спрячьте ваше сердце. А на работе эмоции только вам будут мешать.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Отшельник"
Помните о силе внутри вас. В любви пора побыть без пары. А на работе стоит уединиться.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Старайтесь лучшего. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король мечей"
Интеллект – вот ваше основное оружие. В любви не оскорбляйте вторую половинку. В движении по карьерной лестнице проявите профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка кубков"
Не забывайте о чувствах. В отношениях ищите и дружбу. А на работе найдите единомышленников.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Развивайтесь. Работайте над отношениями. На работе смело двигайтесь вперед.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз кубков"
Окунитесь в водоворот чувств. В отношениях добавьте драйву. А на работе доверяйте интуиции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вы можете пострадать от ваших действий. В любви скрывайте сердце. На работе остерегайтесь врагов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе проблемы. Не конфликтуйте в отношениях. На работе избегайте ссор.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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