Раков ждет успех, а Львам следует активно действовать: гороскоп по картам Таро на 29 апреля 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 апреля 2023 г. рассказывает, что Ракам не стоит останавливаться в своем движении, а Рыбам стоит попробовать что-то новое.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Впереди новые приключения. В отношениях – зажгите новый огонь. Что касается работы, то здесь следует действовать активно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Следует погрузиться в страсть. От вас ждут активных действий в любви. А вот в рабочих вопросах эмоции могут вам мешать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В отношениях – купайтесь в любви. Что касается финансов, то ожидайте значительные поступления средств.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Вас ждет успех. В отношениях придется пройти проверку деньгами. Что касается работы, то убедите руководство, что вы заслуживаете повышения.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

Страсть – вот ваше кредо. Активно действуйте в любви. В движении по карьерной лестнице следует не сдерживаться.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Король кубков"

Доверяйте интуиции. В отношениях позвольте отдаться эмоциям по полной. На работе прислушивайтесь к совету мудрого мужчины.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Остерегайтесь происков. В любви вам могут разбить сердце. В рабочих вопросах будьте осторожны.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка кубков"

Возможны жизненные разочарования. В отношениях следует действовать аккуратно. Что касается работы, то следует остерегаться происков, которые могут ранить ваше сердце.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Страшный суд"

Ожидайте возмездия за свое поведение. В любви к вам отнесутся так, как относитесь ко второй половинке вы. В финансовых делах вас может ожидать разочарование.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка кубков"

Задумайтесь о прошлых связях. В отношениях не исключено появление на горизонте прежнего или прежнего. А вот на работе нужно завершить прошлые дела, чтобы браться за новые проекты.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Над всеми царит любовь. В нем следует больше доверять партнеру. Что касается рабочих вопросов, то следует приобщить собственное сердце, а не запирать его на замок.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка кубков"

Доверие очень важно. В любви раскройте свое сердце. А на работе ищите единомышленников.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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