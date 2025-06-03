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Раков ждут изменения, а Весам стоит защищаться: гороскоп по картам Таро на 3 июня 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 3 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 июня 2025 года рассказывает, что у Рыб – хорошее время для чего-то нового, а Тельцам – не стоит отказываться от того, что вам предлагают.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ожидайте победы. В отношениях наслаждайтесь любовью. А на работе – успехами.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях не обижайтесь долго. А на работе не стоит исключать интересные предложения.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Императрица"
Начинается период плодородия. В отношениях выходите на новый уровень.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Ожидайте перемен. В любви будут испытания. На работе не стоит двигаться по карьерной лестнице сейчас.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе – выберите цель для развития.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать. В любви ждите новых вызовов. На работе лучше больше отдохнуть.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж мечей"
Пора защищать свои чувства. В отношениях вас могут оскорбить. В рабочих вопросах защищайте свою позицию.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Начните что-то новое. В отношениях работайте над дальнейшим развитием.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка кубков"
Вы добились немало. В любви кайфуйте больше. На работе наслаждайтесь успехом.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева мечей"
Работайте достойно. В любви поступайте разумно. На работе освойте что-нибудь новое.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Колесница"
Что-нибудь изменится. Отдохните в другом месте со второй половинкой. На работе запланируйте командировку.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для чего-нибудь нового. В любви найдите опору. На работе вдохновляйтесь на новый рывок.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.