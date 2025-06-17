Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев – это система, созданная древними друидами, в которой каждому периоду года отвечает дерево-покровитель. Считалось, что дерево, под которым родился человек, придает ему характер, жизненную миссию, сильные и уязвимые стороны. Этот гороскоп объединяет человека с природой, позволяя лучше понять себя и окружение символикой деревьев.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Дерево: ольха

Символ решительности, действия и лидерства. Ольха не опасается препятствий и готова действовать даже там, где другие колеблются. День способствует уверенным шагам, проявлению инициативы и внутренней силы.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Дерево: ива

Символ чувствительности, наблюдательности и глубочайшей интуиции. Ива мягкая снаружи, но гибкая и выносливая внутри. Сегодня следует довериться интуиции, быть нежным к себе и миру.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Дерево: боярышник

Символ равновесия между внешним и внутренним. Боярышник имеет яркую, социальную натуру с глубоким скрытым миром.

День для налаживания контактов, внутреннего баланса и более глубоких разговоров.

Рак (21 июня – 22 июля)

Дерево: дуб

Олицетворение силы, стабильности и глубоких корней. Дуб – символ защиты, традиций и уверенности.

Прекрасный день для семейных дел, укрепление дома и опоры.

Лев (23 июля – 22 августа)

Дерево: рябина

Символ вдохновения, интуиции и духовного зрения. Рябина имеет мистическую силу защиты и творческого прозрения.

Посвятите день вдохновению, созиданию и эмоциональной глубине.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Дерево: орешник

Символ мудрости, знания и аналитики. Орешник тихий, умный и стратегический.

День идеален для обучения, решения сложных вопросов, анализа.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Дерево: виноградная лоза

Символ гибкости, гармонии и чувственности. Лоза стремится к балансу и умеет украсить собой любое пространство.

Сосредоточьтесь на эстетике, отношениях, балансе между делами и отдыхом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Дерево: тросник

Символ правды, проницательности и глубины. Трость видит сквозь иллюзии и умеет получить истину. День для глубоких размышлений, раскрытия истины, внутренней работы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Дерево: бузина

Символ свободы, трансформации, философского мышления. Бузина не боится перемен и стремится к истине. Позвольте себе думать пошире, путешествовать внутренне или наружно.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Дерево: береза

Символ чистоты, новых начал и лидерства через пример. Береза – сдержанная, но сильная. Прекрасный день для начала нового, наведение порядка и самодисциплины.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Дерево: рябина

Духовная прозорливость, нестандартность, мистический взгляд на мир. Посвятите день идеям, экспериментам, помощи другим вдохновением.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Дерево: ясень

Символ духовной глубины, исцеления и сочетания с космосом. Ясень – дерево мировой связи. Добрый день для обновления, духовных практик, творческих прорывов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.