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Раков ждут семейные дела, а Скорпионам стоит провести внутреннюю работу: кельтский гороскоп деревьев на 17 июня 2025 года
Гороскоп на 17 июня 2025 г.: какую мудрость дарит кельтский гороскоп деревьев каждому знаку зодиака.
Кельтский гороскоп деревьев – это система, созданная древними друидами, в которой каждому периоду года отвечает дерево-покровитель. Считалось, что дерево, под которым родился человек, придает ему характер, жизненную миссию, сильные и уязвимые стороны. Этот гороскоп объединяет человека с природой, позволяя лучше понять себя и окружение символикой деревьев.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Дерево: ольха
Символ решительности, действия и лидерства. Ольха не опасается препятствий и готова действовать даже там, где другие колеблются. День способствует уверенным шагам, проявлению инициативы и внутренней силы.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Дерево: ива
Символ чувствительности, наблюдательности и глубочайшей интуиции. Ива мягкая снаружи, но гибкая и выносливая внутри. Сегодня следует довериться интуиции, быть нежным к себе и миру.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Дерево: боярышник
Символ равновесия между внешним и внутренним. Боярышник имеет яркую, социальную натуру с глубоким скрытым миром.
День для налаживания контактов, внутреннего баланса и более глубоких разговоров.
Рак (21 июня – 22 июля)
Дерево: дуб
Олицетворение силы, стабильности и глубоких корней. Дуб – символ защиты, традиций и уверенности.
Прекрасный день для семейных дел, укрепление дома и опоры.
Лев (23 июля – 22 августа)
Дерево: рябина
Символ вдохновения, интуиции и духовного зрения. Рябина имеет мистическую силу защиты и творческого прозрения.
Посвятите день вдохновению, созиданию и эмоциональной глубине.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Дерево: орешник
Символ мудрости, знания и аналитики. Орешник тихий, умный и стратегический.
День идеален для обучения, решения сложных вопросов, анализа.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Дерево: виноградная лоза
Символ гибкости, гармонии и чувственности. Лоза стремится к балансу и умеет украсить собой любое пространство.
Сосредоточьтесь на эстетике, отношениях, балансе между делами и отдыхом.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Дерево: тросник
Символ правды, проницательности и глубины. Трость видит сквозь иллюзии и умеет получить истину. День для глубоких размышлений, раскрытия истины, внутренней работы.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Дерево: бузина
Символ свободы, трансформации, философского мышления. Бузина не боится перемен и стремится к истине. Позвольте себе думать пошире, путешествовать внутренне или наружно.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Дерево: береза
Символ чистоты, новых начал и лидерства через пример. Береза – сдержанная, но сильная. Прекрасный день для начала нового, наведение порядка и самодисциплины.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Дерево: рябина
Духовная прозорливость, нестандартность, мистический взгляд на мир. Посвятите день идеям, экспериментам, помощи другим вдохновением.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Дерево: ясень
Символ духовной глубины, исцеления и сочетания с космосом. Ясень – дерево мировой связи. Добрый день для обновления, духовных практик, творческих прорывов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.