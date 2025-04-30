Раков ждут вызовы, а Львам следует действовать решительно: астрологический прогноз на рунах на 30 апреля 2025 года.

Руны / © ТСН.ua

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Руны — это не просто алфавит древних германцев, а сакральная система, умеющая говорить на языке знаков. Каждая руна – это энергия, движение, процесс. И в определенные дни они четко резонируют с нашими внутренними состояниями. 29 апреля – день, когда стоит прислушиваться к себе через символы. Итак, что подготовили руны каждому из знаков зодиака?

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля) — руна "Наутиз"

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Сегодня вы столкнетесь с ограничениями или ситуациями, которые невозможно изменить силой. Руна "Наутиз" призывает не сопротивляться, а понять, почему именно эта остановка возникла в вашей жизни. Содержание – это тоже движение.

Телец (20 апреля - 20 мая) — руна "Ингуз"

Этот день откроет перспективы для нового цикла. "Ингуз" — руна плодородия и внутреннего вызревания. То, что зрело в тишине, уже готово прорасти. Не бойтесь заявить о себе в мире.

Близнецы (21 мая - 20 июня) — руна "Кеназ"

Внутренний огонь — это ваш ресурс. Руна "Кеназ" символизирует прозрение, ясность мысли, обучение. Это хороший момент для самообразования, новых идей и умения увидеть то, что было скрыто.

Рак (21 июня - 22 июля) — руна "Эйваз"

Этот день может принести неожиданные вызовы, но именно они – ваша сила. "Эйваз" — руна трансформации, подсказывающая: гибкость и терпение помогут вам пройти сложный путь без потерь.

Лев (23 июля - 22 августа) — руна "Уруз"

У вас появится сила для мощного прорыва. "Уруз" — руна дикой силы, инстинкта, выносливости. Действуйте решительно, не сдерживайте свою природу, но не забывайте об ответственности.

Дева (23 августа - 22 сентября) — руна "Альгиз"

День требует повышенного внимания. Руна "Альгиз" - символ защиты, интуиции, высшего проводника. Не пренебрегайте сигналами тела и тонкого мира, они сегодня особенно точны.

Весы (23 сентября - 22 октября) — руна "Гебо"

Сотрудничество — ключ к вашему успеху в этот день. Руна "Гебо" указывает на ценность взаимности, равноправных партнерств и щедрости. Вы получите ровно столько, сколько готовы отдать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) — руна "Пердро"

Случайность — не случайна. "Пердро" символизирует тайну, судьбу, игровой элемент бытия. Прислушайтесь к снам, интуиции, знакам – сегодня за ними скрыта подсказка судьбы.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) — руна "Соулу"

У вас есть сила света. Руна "Соулу" активирует победный импульс, заряжается энергией и ясностью. Идеальное время для решительных шагов, публичности, лидерства и самовыражения.

Козориг (22 декабря - 19 января) — руна "Иса"

Статика, заморозка или потребность в паузе. "Иса" — это не застой, а момент глубокой внутренней работы. Приостановите внешние действия, чтобы обрести внутреннее спокойствие и стабильность.

Водолей (20 января - 18 февраля) — руна "Турисаз"

Будьте осторожны со взрывами эмоций. "Турисаз" — руна силы, но также и провокаций.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) — руна "Лагуз"

Ваш главный источник — интуиция. "Лагуз" напоминает о гибкости, эмоциональном интеллекте и женской силе. Доверяйте потоку жизни, отпускайте ужасы и принимайте себя.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.