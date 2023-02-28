Расклад карт Таро на ситуацию на фронте в марте 2023 года: названы три самых опасных региона

Тарологиня Анна Атаманова после гадания на картах Таро отметила, что сложнейшей ситуацией в марте 2023 года будет в Херсонской, Донецкой и Луганской областях Украины.

Об этом Анна Атаманова рассказала после расписания карт Таро, передает "УНИАН".

По ее словам, в марте на фронте ситуация еще больше усложнится. оккупанты планируют масштабные обстрелы, однако реализовать им это не удастся.

"Больше идет нагнетание ситуации, наведение страха, но планируют. Обстрелов в полной мере так, как они хотят, не будет, у них не получится", – рассказала таролог.

По ее словам, в Херсонской области в течение всего марта не будет утихать огонь.

"Там будет очень "жарко". Будет много смертей. К слову, по Херсонской области будут неплохие новости. Где-то, возможно, мы сможем воспользоваться каким-нибудь сильным оружием. С нашей стороны будут обстрелы, но полностью уволить не получится. Оккупантам мы там покажем." ..", — сказала она.

Тарологиня Анна Атаманова сделала расписание карт и в Донецкой и Луганской области. Регионы, в которых "ад" из-за российских захватчиков продолжается уже не первый месяц, и в марте 2023 года будут страдать от ужасов войны. В то же время нас ждут и положительные новости.

"Донецкую область ждет оружие. Там будет применяться оружие. Туда какую-то материальную помощь должны поставить, чтобы мы как-то укрепились. Где-то ВСУ смогут продвинуться, будут положительные моменты, но полностью уволить в марте не сможем. На Луганском направлении в марте напряженная ситуация, но ничего страшного я не вижу, потихоньку ВСУ будут кафиров "тушить", — сказала Анна Атаманова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее украинский экстрасенс также сделал прогноз по войне в Украине в марте 2023 года. По его словам, весной война не завершится. В то же время, украинцам стоит ожидать подарка, который в итоге очень повлияет на нашу победу.

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