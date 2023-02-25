Расклад карт таро указывает на особые обстоятельства смерти Путина

Кремлевский диктатор умрет уже в этом году в тяжелых мучениях, вероятно, после отравления.

Участница битвы экстрасенсов, которая называет себя ведьмой-некроманткой, Мария Тихая сделала расклад карт таро по поводу смерти российского диктатора Владимира Путина.

О прогнозе провидицы рассказывает УНИАН.

По ее словам, Путин умрет в этом году, чувствуя боль и страдание. Ухудшение его состояния произойдет внезапно, когда он будет находиться в своей резиденции или в бункере.

"Дома у себя, в бункере или где он там будет. Я четко вижу: кресло его императорское бордового цвета, он садится в него и – резкая головная боль. И все. Его забирают и принимают решение о какой-то операции. Смерть может быть уже в этом году", — рассказала провидица.

Мария Тихая заметила, что в прошлом году от кремлевского диктатора не исходила столь сильная энергетика смерти.

"Что-то изменилось. Может быть, его даже довели до такого состояния. Я когда-то говорила, что ему что-то там в лекарство подмешивают”, — подчеркнула она, отметив, что карты таро в раскладе на смерть Путина указывают, что к ней будет причастно близкое окружение и какая-нибудь жидкость.

Мария Тихая добавила, что Путин будет умирать долго и болезненно, а его имущество и должность будут делить еще при жизни.

“Я могу с уверенностью сказать, что он очень сильно мучаться будет перед смертью. Очень. Это не будет быстро — уснул и умер", — резюмировала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известный астролог Влад Росс прогнозирует, что российский диктатор Владимир Путин будет жить до лета этого года. Хозяину Кремля, скорее всего, помогут умереть.

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